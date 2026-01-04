Éxito de las jornadas de puertas abiertas para disfrutar de la Descarga en realidad virtual: más de 200 personas vivieron la experiencia inmersiva

Éxito de las jornadas de puertas abiertas para disfrutar del espectáculo pirotécnico de la Descarga a través de realidad virtual. El Ayuntamiento de Cangas del Narcea en colaboración con la Comisión de Festejos (Cofeca) y la Sociedad de Artesanos, que es la entidad encargada de organizar este espectáculo único, han promovido la creación de un vídeo que se puede disfrutar a través de unas gafas de realidad virtual para que la experiencia sea inmersiva. Su presentación al público ha sido durante estas navidades y ha logrado despertar mucho interés y cumplir las expectativas.

La edil de Festejos, Alba García, asegura que durante las jornadas de puertas abiertas para realizar el visionado hubo “una gran afluencia de público, se completaron todas las franjas horarias disponibles”.

La Oficina de Turismo fue el lugar elegido para ofrecer la experiencia de viajar al 16 de julio y vivir durante ocho minutos la Descarga desde dentro. Se calcula cada día de apertura de la oficina pudieron ponerse las gafas de realidad virtual una media de 33 personas, lo que supone que en la que semana que estuvo disponible se superaron con creces las 200 visualizaciones.

Alba García celebra la “excelente acogida” por parte de los usuarios, de los que ha recibido “opiniones muy positivas sobre la experiencia”, por lo que analiza que la respuesta del público durante estos días “confirma el interés generado y augura un futuro muy prometedor para este proyecto”.

Un atractivo para residentes y turistas

Entre quienes acudieron a ponerse las gafas de realidad virtual para poder ver el disparo pirotécnico desde lugares que presencialmente es imposible poder hacerlo, se encontraban mayoritariamente vecinos del concejo y familiares y allegados residentes fuera, pero que en estas fechas navideñas regresan a casa. Asimismo, acudieron turistas animados por los alojamientos en los que se encontraban para descubrir cómo se vive el acto principal de las fiestas canguesas.

Luis Benito disfrutando de la visualizacion de la Descarga en realidad virtual. / D. Álvarez

No obstante, también hubo quién se desplazó exclusivamente a Cangas del Narcea para vivir la experiencia. Fue el caso de la pareja ovetense formada por Luis Benito y Amelia Areces que vieron el proyecto en los medios de comunicación y no quisieron perderse la oportunidad.

“Vinimos expresamente a verlo porque siempre vemos la Descarga por televisión y nos gusta. Tenemos pendiente venir a verla en directo, pero nos frena la gran cantidad de gente que se junta para disfrutar del espectáculo aquí”, explicó Luis Benito, que tras hacer el visionado aseguró que el viaje había merecido la pena.

Por su parte, Amelia Areces reconoció haberse emocionado al verla: “Es muy espectacular, la vista área, ver todo lleno de humo y estar dentro del Prao del Molín entre las máquinas, me emocioné y todo”.

Un proyecto de 18.000 euros

Tras las jornadas de puertas abiertas, la idea es que se pueda seguir ofreciendo la posibilidad de disfrutar de la producción, pero previo pago de una entrada, cuyo precio se fijará próximamente en una reunión de Cofeca. La recaudación se destinará a mejorar las fiestas.

El proyecto contó con un presupuesto de 18.000 euros y el trabajo ha sido desarrollado por el productor audiovisual Xurde Margaride. Durante dos años se hicieron grabaciones de prueba y en la Descarga de 2025 se grabó todo el material que se puede visualizar a través de las gafas de realidad virtual.

“El objetivo era hacer todo con imagen real, había tres drones grabando, además de siete puntos de cámara distintos: uno siguiendo la Virgen, otro a los tiradores, varios en diferentes lugares del Prao del Molín, otro con el presidente de Artesanos para grabar el primer volador y con todo ello realizamos un vídeo en el que el espectador puede estar en los puntos más interesantes de la Descarga y a los que de otra manera nunca se podría llegar”, describe el creador.