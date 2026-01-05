Estos son los diez vinos de Cangas que se encuentran entre los mejores de 2025 en los premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y de los Espirituosos

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas ha comenzado el año con unos inesperados premios. Diez vinos de seis de las bodegas incluidas dentro de la marca de calidad están en la lista de los mejores vinos y espirituosos de España de 2025, una lista que elabora la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y de los Espirituosos (AEPEV), enmarcada en su XVIII Premio Nacional de la AEPEV 2025.

"Los vinos de la DOP Cangas aparecen premiados junto a bodegas muy destacadas y de prestigio a nivel nacional, fue toda una sorpresa porque no es un concurso al que nos hayamos presentado enviando muestras, nos eligieron ellos", destaca el presidente de la DOP, Adrián Fernández, bodeguero y viticultor.

La DOP Cangas se encuentra entre las marcas que han recibido los mayores galardones junto a denominaciones como Ribera del Duero, en un concurso en el que había más de un millar de vinos de todo el país.

La bodega Monasterio de Corias es la canguesa que más representación tiene en el listado con cinco vinos elegidos: Guilfa blanco Carbayu Corias 2023, Corias Finca de los Frailes y Corias Guilfa, ambos tintos de 2023; Escolinas carrasquín 2022 y Valdemonje albarín negro 2020. Los cinco premios restantes se repartieron entre otras tantas bodegas: Las Danzas y Señorío de Ibias aparecen en la lista con sus blancos sin barrica de 2024, mientras que Siluvio lo hace con el de 2023. De la bodega Verdea el elegido es su albarín blanco 2023 con barrica y de Martínez Parrondo su tinto de 2023.

José Luis Murcia tras ser nombrado cofrade de honor en Cangas del Narcea, el pasado octubre. / D. Álvarez

La AEPEV tuvo la oportunidad de conocer los vinos de Cangas este año a través de su presidente, José Luis Murcia, que participó en la Fiesta de la Vendimia de Cangas del Narcea invitado por la Cofradía del Vino de Cangas que lo nombró Cofrade de Honor.

“En esa visita conoció las bodegas y probó los vinos y parece ser que se llevó unas cuantas botellas para catar, pero no sabíamos nada, así que recibir los premios fue una sorpresa”, detalla Fernández.

En la notificación que recibieron las bodegas canguesas informándoles de los premios, la propia Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino detalla que sus premios no es un concurso al uso, sino que ser incluido entre los productos a valorar por los expertos “solo es potestad de los socios del colectivo en función de las noticias generadas durante el año y los productos catados a lo largo de 2025”.

"Vinos muy correctos y de calidad"

“En los últimos años la DOP Cangas ha dado un salto de calidad muy importante, todas las bodegas tienen vinos muy correctos y muy buenos y además estamos creciendo en cantidad”, destaca el presidente del sector, que hace hincapié en la importancia de la promoción y en darse a conocer para una denominación que sigue siendo la más pequeña en producción de España.

“Nuestro objetivo es el mercado de vinos de calidad, hoy en día el consumo de vino barato ha bajado, la gente consume menos, porque lo reserva para días concretos, así que busca vinos especiales”, detalla. Por eso una línea de trabajo de las bodegas son los restaurantes distinguidos con estrellas Michelín.

Adrián Fernández también considera importante seguir impulsando las fiestas de la vendimia y del vino que se celebran en Cangas del Narcea, Ibias y Pesoz por su importancia para mostrar “la cultura del vino tan arraigada que hay en la zona”. Además, está comprobando que cada vez más, aparte del público general que disfruta del festejo, estas citas están atrayendo “a profesionales del sector, sumilleres, restaurantes de afuera, que buscan conocer los vinos de la zona y su cultura”.