Los Reyes Magos estrenaron en Cangas del Narcea unas luminosas carrozas que lograron una cabalgata "espectacular"

Sus Majestades de Oriente fueron recibidos por fuegos artificiales y al final del recorrido la nieve hizo acto de presencia

Los Reyes Magos estrenan unas luminosas carrozas en Cangas del Narcea

Los Reyes Magos estrenan unas luminosas carrozas en Cangas del Narcea

Demelsa Álvarez

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

Cangas de Narcea pudo disfrutar de la cabalgata de Reyes que terminó con la nieve haciendo acto de presencia en la villa. Los Reyes llegaron al Ayuntamiento cangués escoltados por sus pajes y los romanos desde el conocido barrio del Cascarín. A las seis comenzaron a descender entre las casas del barrio ante la atenta mirada de las decenas de familias presentes en la plaza, ante el Ayuntamiento, que podían seguir el avance de la comitiva visibles gracias a sus antorchas.

Melchor saluda a los niños que esperaban ante el Ayuntamiento.

Melchor saluda a los niños que esperaban ante el Ayuntamiento. / D. Álvarez

A su llegada, los Reyes saludaron desde el balcón de la Casa Consistorial y asistieron al homenaje que año tras año les rinde el pueblo cangués en forma de fuegos artificiales. Acto seguido volvieron a la plaza para subirse a las nuevas carrozas que les estaban esperando en la calle. Unas creaciones obra de los integrantes de la asociación “Peña L’Alcanta de Obacho”.

Gaspar saluda desde su carroza.

Gaspar saluda desde su carroza. / D. Álvarez

Llenas de luz y con un diseño pensado para que los Reyes estuvieran muy visibles para el público durante todo el recorrido, lograron que la gente disfrutara de una cabalgata que para muchos fue “espectacular”.

La comitiva real estuvo acompañada por malabaristas de fuego y la cerró una carroza muy navideña del “Elfo de oriente”.

Baltasar saluda desde su carroza.

Baltasar saluda desde su carroza. / D. Álvarez

La carpa navideña situada en la plaza La Oliva acogió la recepción de los Reyes a los niños, que esperaron en una larga cola que se extendió fuera de la carpa a pesar de que en ese momento llovía intensamente. Pronto el agua se transformó en copos de nieve y empezó a cubrir en la capital canguesa.

TEMAS

