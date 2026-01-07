La promoción más temprana (y navideña) de Narcenatur, la feria que Cangas del Narcea dedica a la caza, la pesca y la naturaleza

La feria Narcenatur, dedicada a la caza, la pesca y la naturaleza, ha comenzado a calentar motores de manera original de cara a su edición 2026, aprovechando las navidades que ya pasan para lanzar un vídeo promocional divertido y cercano que ya genera expectación. En la pieza audiovisual, los Reyes Magos cumplen con su tradicional misión de dejar los regalos en casa de un niño… y, de paso, entregan una entrada para la feria.

Detrás de la idea y la realización del vídeo se encuentran Beatriz Rosete, cazadora e influencer que fue embajadora de Narcenatur en la pasada edición, y su pareja, director de fotografía. Ambos fueron contactados por la organización para dar forma a la campaña de promoción, un proyecto que nació del trabajo en equipo y la creatividad compartida. "La idea fue en verdad el equipo, la organización; Marcial, Tania, Ana, Javi, Monse… fue un trabajo coral", recuerdan.

La primera edición de Narcenatur dejó el listón muy alto y, aunque superar aquel éxito no es sencillo, la organización confía en que la próxima entrega volverá a sorprender. "Es difícil, pero creo que lo van a conseguir", señalan, destacando el entusiasmo con el que se ha abordado esta nueva edición.

Caza e historias familiares

El vídeo busca integrar de manera sutil uno de los pilares de la feria, la caza, a través de una historia familiar y accesible para todos los públicos. "Es una manera de llegar no solo a los cazadores, sino también al público general", explican los creadores, quienes destacan la participación de un niño que facilitó mucho la grabación, y de Asier, actor profesional que interpreta a Melchor, mientras que el resto del reparto estuvo formado por vecinos y colaboradores sin experiencia profesional.

El rodaje, aunque realizado en pleno invierno, se desarrolló en un ambiente cercano y distendido. El resultado ha dejado satisfechos a los responsables del proyecto: "El creador nunca hace un vídeo que no triunfa, y este no iba a ser menos", afirman, refiriéndose a la calidad de la dirección y la creatividad del spot.

Con esta presentación en clave de humor, Narcenatur, una de las ferias más importantes de Cangas del Narcea, no solo da el pistoletazo de salida a la edición 2026, sino que refuerza su vínculo con el público y con el territorio, iniciando la cuenta atrás. El plato fuerte, como saben sus adeptos, será en junio.