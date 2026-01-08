Cangas del Narcea convertirá la próxima Navidad en un recorrido de luz con su futura "Ruta Mágica"

Cangas del Narcea quiere que la Navidad no se concentre en un solo punto, sino que se extienda por todo el concejo. Con ese objetivo, el Ayuntamiento impulsará en las próximas Navidades su denominada Ruta Mágica, un itinerario que recorrerá los pueblos participantes en las dos ediciones del concurso de iluminación y decoración navideña promovido por la administración local.

La iniciativa nace con una doble vocación: "reconocer el esfuerzo colectivo y convertir la iluminación navideña en un atractivo que dinamice el territorio". "Se trata de agradecer el trabajo de vecinos y colectivos para hacer brillar sus calles y pueblos y mantener vivo el espíritu navideño en todo el concejo", según la concejala de Festejos, Alba García.

Detalla de la decoración de Xedre de este año. / Benito Sierra

El concurso, que este año celebró su segunda edición, ha evidenciado el creciente compromiso vecinal con la decoración navideña. En esta ocasión, el pueblo de Xedré se alzó con el primer premio en la categoría de Mejor Pueblo Decorado, seguido de Moal, dos localidades que se han convertido en referentes del espíritu navideño en el medio rural cangués.

Implicación vecinal

El caso de Xedré es especialmente significativo. Fue, de hecho, la implicación vecinal que desde hace años se vive en Moal lo que animó hace dos inviernos a los vecinos de Xedré a seguir el mismo camino. Desde entonces, la localidad se ha volcado en decorar no solo casas y jardines, sino también espacios públicos, logrando que la Navidad conquiste cada rincón del pueblo.

Enclavado en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Xedré no solo busca destacar por su iluminación, sino también por un modelo de implicación comunitaria que refuerza su candidatura al reconocimiento como Pueblo Ejemplar de Asturias. Un esfuerzo colectivo que ha encontrado en la decoración navideña una forma de cohesión social y proyección exterior.

Uno de los árboles de Navidad de Xedre. / Benito Sierra

Desde el Ayuntamiento confían en que la futura Ruta Mágica sirva como "estímulo" para sumar nuevos participantes en próximas ediciones del concurso y lograr que la iniciativa llegue a todos los rincones del municipio.

La idea es que vecinos y visitantes puedan recorrer el concejo siguiendo un mapa de pueblos iluminados, donde cada parada sea reflejo del trabajo compartido y del orgullo por mantener vivas las tradiciones.