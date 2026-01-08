Cangas del Narcea convertirá la próxima Navidad en un recorrido de luz con su futura "Ruta Mágica"
El Ayuntamiento quiere reconocer la implicación vecinal y extender el espíritu navideño a todos los pueblos del concejo mediante un recorrido de iluminación y decoración
Cangas del Narcea quiere que la Navidad no se concentre en un solo punto, sino que se extienda por todo el concejo. Con ese objetivo, el Ayuntamiento impulsará en las próximas Navidades su denominada Ruta Mágica, un itinerario que recorrerá los pueblos participantes en las dos ediciones del concurso de iluminación y decoración navideña promovido por la administración local.
La iniciativa nace con una doble vocación: "reconocer el esfuerzo colectivo y convertir la iluminación navideña en un atractivo que dinamice el territorio". "Se trata de agradecer el trabajo de vecinos y colectivos para hacer brillar sus calles y pueblos y mantener vivo el espíritu navideño en todo el concejo", según la concejala de Festejos, Alba García.
El concurso, que este año celebró su segunda edición, ha evidenciado el creciente compromiso vecinal con la decoración navideña. En esta ocasión, el pueblo de Xedré se alzó con el primer premio en la categoría de Mejor Pueblo Decorado, seguido de Moal, dos localidades que se han convertido en referentes del espíritu navideño en el medio rural cangués.
Implicación vecinal
El caso de Xedré es especialmente significativo. Fue, de hecho, la implicación vecinal que desde hace años se vive en Moal lo que animó hace dos inviernos a los vecinos de Xedré a seguir el mismo camino. Desde entonces, la localidad se ha volcado en decorar no solo casas y jardines, sino también espacios públicos, logrando que la Navidad conquiste cada rincón del pueblo.
Enclavado en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Xedré no solo busca destacar por su iluminación, sino también por un modelo de implicación comunitaria que refuerza su candidatura al reconocimiento como Pueblo Ejemplar de Asturias. Un esfuerzo colectivo que ha encontrado en la decoración navideña una forma de cohesión social y proyección exterior.
Desde el Ayuntamiento confían en que la futura Ruta Mágica sirva como "estímulo" para sumar nuevos participantes en próximas ediciones del concurso y lograr que la iniciativa llegue a todos los rincones del municipio.
La idea es que vecinos y visitantes puedan recorrer el concejo siguiendo un mapa de pueblos iluminados, donde cada parada sea reflejo del trabajo compartido y del orgullo por mantener vivas las tradiciones.
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- Oier Luengo, central del Real Oviedo, saldrá cedido con opción de compra: estos son los dos equipos interesados
- Noche de Reyes ajetreada para los bomberos: lucha intensa contra dos voraces incendios en casas de Muros de Nalón y Grado, donde los vecinos evitaron una tragedia
- El enigmático mensaje del ganador del primer premio del Niño en Avilés, repartido por una cafetería de Llaranes: 'Soy yo, ya te invitaré a un café