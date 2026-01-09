El talento de los mayores de Cangas del Narcea se puede ver en una exposición con ejemplos de talla, pintura y costura

Una variada colección de trabajos artesanos realizados íntegramente por los socios del Centro Social y los usuarios del Centro de Día de Cangas del Narcea se pueden ver estos días en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura canguesa. Las creaciones salen del centro social para poder mostrar al público en general “la dedicación, el talento y la expresión artística de nuestros mayores, demostrando que la capacidad de crear y el amor por el trabajo manual no tienen edad”, destaca la directora del centro, Ana Isabel Pérez.

Algunas de la piezas de pintura y talla de la exposición. / D. Álvarez

Lo que se puede ver en la exposición son piezas únicas de talla de madera, de pintura y también de costura, con ejemplos de llamativos trajes de época y también creaciones tejidas a mano. Una muestra con la que el Centro Social busca sensibilizar sobre el trabajo que realizan las personas mayores “algunas incluso son maestros de los talleres que se imparten”, subraya Pérez.

Entre quienes asisten a los talleres se dan ejemplos de quien ya tenía conocimientos sobre la temática y quienes partieron de cero, descubriendo que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. “Hay algunos participantes que empiezan de cero y se sorprenden de poder hacer sus propias creaciones y exponerlo es una forma de dar valor al esfuerzo que realizan”, señala Pérez.

Algunas de la piezas que se pueden ver en la exposición. / D. Álvarez

También se exponen los trabajos de los talleres de manualidades realizados por los usuarios de Centro de Día, algunos de ellos realizados con la colaboración de Cruz Roja y los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Penlés.

Durante 2025 se impartieron unos 19 talleres, que tienen una periodicidad semestral. Las temáticas que se abordan son variadas: talla de madera, pintura, costura o escritura creativa, actividad física, baile y también música.

Espacio para socializar y mejorar el bienestar

“Los talleres que ofrecemos es algo muy demandado por los socios del centro, llegamos a tener lista de espera y en algunas ocasiones las plazas se tienen que otorgar por sorteo”, detalla la directora, que asegura que lo que ofrece esta oferta formativa a los mayores es un espacio en el que compartir “ocio y tiempo libre con otras personas, socializar, al final les ayuda a mejorar su bienestar físico, emocional y social”.

Precisamente, en este mes se harán públicas las fechas para inscribirse en los talleres del primer semestre de 2026. Entre lo ofertado hay talleres gratuitos que financia la Consejería de Bienestar Social y la Fundación La Caixa y otras que requieren copago por parte de los asistentes, ya que las promueve la asociación cultural de mayores “San Juan Bailón”.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de enero en el horario de la Casa de Cultura: de 10.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.30 horas.