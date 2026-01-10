Dar el relevo a los negocios rurales de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias tiene recompensa: hasta 14.000 euros en función del nivel de inversión

El Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, en colaboración con la Fundación Caja Rural de Asturias, convoca el Premio Relevo Generacional 2025, enmarcado en el proyecto “Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales”, que fue uno de los seleccionados dentro de la convocatoria de Proyectos de Impacto de la Fundación Caja Rural el pasado año.

La convocatoria está dirigida a personas autónomas y pequeñas empresas que hayan formalizado un relevo empresarial durante el año 2025 y desarrollen su actividad en los concejos de Cangas del Narcea, Ibias o Degaña, siempre que hayan participado en alguna de las acciones del mencionado proyecto.

Su objetivo es reconocer y apoyar los procesos de relevo empresarial que permiten asegurar “la continuidad de pequeños negocios rurales, contribuyendo al mantenimiento del empleo, de la actividad económica y de los servicios básicos en el territorio”, recalcan los convocantes. Asimismo, consideran que es una forma de visibilizar experiencias reales de relevo que sirvan “de referencia para futuros procesos, poner en valor la iniciativa de las nuevas personas titulares y la colaboración de quienes ceden el negocio”.

Tres modalidades de premio

El Premio Relevo Generacional 2025 se estructura en tres modalidades, en función del volumen de inversión o gasto asociado al proceso de transmisión, reapertura o puesta en marcha del negocio: relevo de alto impacto, relevo de impacto relevante y relevo de impacto esencial.

En el relevo de alto impacto se tienen en cuenta los procesos que hayan implicado una inversión superior a 100.000 euros y podrían tener un premio máximo de 14.000 euros. En cuanto al relevo de impacto relevante reconoce el esfuerzo de inversiones que van desde los 10.000 a 100.000 euros con un galardón máximo de hasta 8.000 euros. La última modalidad, impacto esencial, se fija en los relevos que suponen un coste económico reducido, inferior a 10.000 euros, y se les permia con hasta 2.000 euros.

Unos premios que son incompatibles con haber sido beneficiario de las ayudas de Tique Rural del Principado de Asturias para la misma actividad y ejercicio.

Plazo para presentarse

La fecha máxima para presentar la solicitud para ser candidato al premio es el próximo 22 de enero. La entrega del mismo tendrá lugar en el acto de cierre del proyecto “Reconectando Generaciones”, previsto para marzo de 2026.

Con esta iniciativa, el GDR Alto Narcea Muniellos y la Fundación Caja Rural de Asturias destacan su compromiso “con el mantenimiento del tejido económico rural, el reconocimiento de experiencias reales de relevo generacional y la puesta en valor de iniciativas que contribuyen a fijar actividad y población en el territorio”.