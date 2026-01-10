La estación de esquí de Leitariegos, la más próxima a Cangas, celebra los buenos datos de esta Navidad

La estación Valle Laciana-Leitariegos, en la vertiente leonesa del puerto de Leitariegos, cerró la Navidad con buenos datos de visitantes. Según los datos facilitados por la Diputación de León, solo en el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el domingo 4 de enero, pasaron por la estación ubicada en Villablino, un total de 3.273 visitantes. Durante todo el periodo navideño, tanto Leitariegos como San Isidro, la más popular de León, sumaron 34.242 esquiadores, una cifra que supera los datos de las estaciones asturianas de Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares.

El Gobierno de León explica que en Leitariegos "la mayor afluencia se ha producido el domingo 4 de enero, con 715 usuarios". Y añaden: "La estación se ha mantenido con una media de ocho pistas abiertas, entre ellas tres verdes, cuatro azules y un circuito infantil, así como seis remontes en funcionamiento -dos telesillas, dos telesquís y dos cintas-, que permitieron ofrecer hasta 3,445 kilómetros esquiables".

Según los datos de la Diputación leonesa, los espesores en Leitariegos se situaron "entre los 10 y los 40 centímetros, con nieve de calidad dura". Además, destacan el uso turístico del telesilla, "que supuso en torno al diez por ciento de las visitas, así como la presencia de visitantes procedentes de otros países".

Durante este fin de semana, Leitariegos ofrece 2,4 kilómetros esquiables con siete pistas abiertas. Además, hay seis remontes operativos y se registran espesores de entre 20 y 70 centímetros. Su proximidad a Cangas del Narcea hace que muchas de las visitas a la estación repercutan en el concejo.