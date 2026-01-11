"La nieve nos va superbién", celebran los empresarios turísticos de Cangas del Narcea, que notan el tirón de la estación de Leitariegos

La nieve hace sonreír a los empresarios turísticos de Cangas del Narcea. Con ella llegan siempre las reservas de los numerosos esquiadores que eligen la estación de Leitariegos, que, aunque ubicada en suelo de León, está a dos pasos del concejo. "La nieve nos va superbién, sobre todo a los pueblos que están entre la villa y Leitariegos. Esta nevada de Reyes nos vino genial", resume Ana Llano, presidenta de la Asociación de turismo rural Fuentes del Narcea.

Cuenta Llano que todo el mundo en el sector "desea cada año que nieve" porque eso repercute en la llegada de más visitantes. "Leitariegos es la estación más cercana y viene mucha gente, sobre todo de Galicia y Portugal. Muchos van a la estación, pero eligen Cangas para pernoctar", señala la empresaria, convencida de que es un recurso bueno para toda la comarca, especialmente para Cangas y Degaña.

Repercusión del complejo invernal

Cuenta que Leitariegos es una estación pequeña y asequible en precios, lo que la hace idónea para las familias. "En Cangas hay muchos esquiadores y en su día hubo hasta tiendas de esquí. Regalar esquís es típico de Reyes", bromea Llano sobre la repercusión de este equipamiento que estos días tuvo sus pistas abiertas al cien por cien. Sus palabras sirven para recordar el histórico proyecto para ampliar la estación hacia tierras asturianas, una reivindicación por la que lucha desde hace años la parroquia de Leitariegos, en la que más repercute la instalación invernal. De hecho, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, la estación registró 3.273 esquiadores.

Con todo, las reservas se notan estos días en la zona tras una Navidad "bastante regular". Llano hace un balance poco optimista de este último periodo vacacional, en el que la comarca percibió "menos gente y menos reservas". Desconoce las razones exactas de esta tendencia: "Creo que son modas, cambios de tendencia. Las ciudades están llenas, hay más ambiente navideño y la gente aprovecha para comprar. Este año tocó así".