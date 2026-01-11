"La nieve nos va superbién", celebran los empresarios turísticos de Cangas del Narcea, que notan el tirón de la estación de Leitariegos
"La nevada de Reyes vino genial y ya estamos notando las reservas", señala la presidenta de la Asociación Fuentes del Narcea, Ana Llano
La nieve hace sonreír a los empresarios turísticos de Cangas del Narcea. Con ella llegan siempre las reservas de los numerosos esquiadores que eligen la estación de Leitariegos, que, aunque ubicada en suelo de León, está a dos pasos del concejo. "La nieve nos va superbién, sobre todo a los pueblos que están entre la villa y Leitariegos. Esta nevada de Reyes nos vino genial", resume Ana Llano, presidenta de la Asociación de turismo rural Fuentes del Narcea.
Cuenta Llano que todo el mundo en el sector "desea cada año que nieve" porque eso repercute en la llegada de más visitantes. "Leitariegos es la estación más cercana y viene mucha gente, sobre todo de Galicia y Portugal. Muchos van a la estación, pero eligen Cangas para pernoctar", señala la empresaria, convencida de que es un recurso bueno para toda la comarca, especialmente para Cangas y Degaña.
Repercusión del complejo invernal
Cuenta que Leitariegos es una estación pequeña y asequible en precios, lo que la hace idónea para las familias. "En Cangas hay muchos esquiadores y en su día hubo hasta tiendas de esquí. Regalar esquís es típico de Reyes", bromea Llano sobre la repercusión de este equipamiento que estos días tuvo sus pistas abiertas al cien por cien. Sus palabras sirven para recordar el histórico proyecto para ampliar la estación hacia tierras asturianas, una reivindicación por la que lucha desde hace años la parroquia de Leitariegos, en la que más repercute la instalación invernal. De hecho, entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, la estación registró 3.273 esquiadores.
Con todo, las reservas se notan estos días en la zona tras una Navidad "bastante regular". Llano hace un balance poco optimista de este último periodo vacacional, en el que la comarca percibió "menos gente y menos reservas". Desconoce las razones exactas de esta tendencia: "Creo que son modas, cambios de tendencia. Las ciudades están llenas, hay más ambiente navideño y la gente aprovecha para comprar. Este año tocó así".
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- Muere atragantado un hombre en un bar de Gijón
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Incertidumbre en el ministerio de Puente: ¿podrán los nuevos trenes de mercancías pasar por la línea del AVE asturiano?
- La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos