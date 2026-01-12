En marcha las obras de la nueva área de autocaravanas de Cangas del Narcea (y esta es la fecha de apertura prevista)
La edil de Turismo explica que esta obra cumple un doble objetivo: reforzar el sector turístico y mejorar el aparcamiento de El Reguerón
Las obras de la nueva área de servicio de autocaravanas de Cangas del Narcea están en marcha. El recurso se ubicará en el aparcamiento de El Reguerón, en la zona de entrada a la villa, y está previsto que pueda abrir a finales de febrero. Esta actuación supone un desembolso de 144.042,08 euros con cargo, en su mayor parte, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.
"Con este nuevo servicio se refuerza el sector turístico del concejo. Es un espacio moderno, cómodo y amable para los usuarios que, además, cumple un doble objetivo: promocionar una nueva fórmula de turismo y mejorar el aparcamiento", señaló la concejala de Turismo, Tania Rodríguez. La edil añadió que junto al área quedarán disponibles una veintena de plazas de aparcamiento, por lo que esta obra "contribuye a ordenar el tráfico" en la zona.
Cabe recordar que hasta ahora Cangas cuenta con un único espacio de servicio para las autocaravanas. Se ubica en la zona de la Cortina, junto al río. Cuenta con servicios de carga y descarga, si bien solo dispone de dos plazas habilitadas para los vehículos vivienda. Con esta nueva obra se dispondrá de un espacio más amplio y cómodo con un total de ocho plazas.
Barreras automáticas
El Ayuntamiento de Cangas explica que el acceso al área de autocaravanas estará controlado por un sistema de barreras automáticas y lector de matrículas, realizándose la entrada y la salida por el mismo punto. Cada plaza de estacionamiento "contará con una superficie de 28 metros cuadrados y la zona de muelle dispondrá de una rejilla para el vaciado de aguas grises, un punto de vaciado del casete químico, dos grifos de agua y un enchufe para dar suministro eléctrico y la carga de las baterías".
Además, se dotará al área de un "sistema de videovigilancia mediante cámaras de circuito cerrado para garantizar la seguridad". También está previsto que el área cuente con una zona verde dotada de mesas y bancos, creando "un espacio acogedor y sostenible".
El presupuesto del área es de 144.042,08 euros y los fondos Next Generation subvencionarán 126.000 euros. Con esta actuación, Cangas quiere satisfacer "una demanda cada vez mayor" por parte de los autocaravanistas. Otros concejos del Occidente, como Salas o Tapia de Casariego, también han hecho en los últimos años una fuerte apuesta por este tipo de recursos y con muy buenos resultados en cuanto a ocupación.
