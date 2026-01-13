El alcalde de Cangas reclama el apoyo del Principado para ampliar Leitariegos y convertir la nieve en motor económico

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, volvió a situar sobre la mesa la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos hacia la vertiente asturiana como una oportunidad clave para el desarrollo económico del concejo.

El regidor defendió que este proyecto permitiría generar actividad y empleo en los meses de invierno, pero lamentó la falta de respaldo del Gobierno regional para impulsar las modificaciones urbanísticas y las autorizaciones ambientales necesarias. "Tenemos clarísimo que habría un importante recurso económico en época invernal si consiguiésemos esa ampliación hacia Cangas del Narcea", afirmó.

Según explicó, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por este equipamiento, pero considera imprescindible que el Principado crea en el proyecto y lo acompañe institucionalmente. "Para que sea una realidad es necesaria una modificación urbanística y autorizaciones ambientales que deberían ser apoyadas por un gobierno regional que crea en esta estación como lo hacemos desde este Ayuntamiento. Por desgracia, eso ahora no se da", señaló.

Plan General y suelo para la actividad deportiva

En este contexto, avanzó que el Consistorio volverá a concurrir este año a la convocatoria autonómica para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, un documento en el que se reserva suelo dotacional para actividad deportiva y se plantea un desarrollo urbanístico en el Puerto de Leitariegos y en núcleos próximos. El objetivo es facilitar la implantación de nuevas empresas vinculadas al turismo, el comercio y la restauración.

Las declaraciones del alcalde llegan en un momento en el que la nieve ha vuelto a sonreír al sector turístico local. Las últimas nevadas han reactivado las reservas en alojamientos de Cangas del Narcea y de los pueblos situados entre la villa y el puerto, impulsadas por la afluencia de esquiadores a Leitariegos. "La nieve nos va superbien, sobre todo a los pueblos que están entre Cangas y Leitariegos. Esta nevada de Reyes nos vino geniaL", resumió hace pocos días a este diario Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea.

Llano recordó que Leitariegos, pese a ser una estación pequeña y ubicada en León, es la más cercana para muchos usuarios del occidente asturiano, Galicia y el norte de Portugal. "Muchos van a esquiar, pero eligen Cangas para pernoctar", explicó. Entre el 29 de diciembre y el 4 de enero, la estación registró 3.273 esquiadores y mantuvo sus pistas abiertas al cien por cien, confirmando su peso como motor turístico de la comarca.

Ese impacto contrasta con el balance de una Navidad "bastante regular", con menos visitantes y reservas de lo habitual. "Son modas o cambios de tendencia. Este año las ciudades estaban llenas y la gente se quedó más en ellas", apuntó Llano.