El Narcea celebra un “gran inicio de año” marcando cuatro goles al Siderúrgico

El Narcea comenzó el año viajando a Avilés, al estadio La Toba 2 – Jesús Castro, para enfrentarse al Siderúrgico C. F. en un partido “muy serio” en el que se vivió “un buen nivel de fútbol en muchos momentos”, destaca el entrenador del Narcea, Andrés Linde. Un partido que finalizó con un resultado de 1-4 para el Narcea. “Un gran inicio de año”, destaca el entrenador cangués.

“Desde el minuto uno el equipo controló el partido, aunque el Siderúrgico manejaba el balón en toda la zona defensiva”, describe Linde. En la primera parte los de Cangas del Narcea estrenaron el marcador en el minuto 17 con un gol de Jorge Daniel Menéndez, que también fue el autor de los tres siguientes. El segundo llegó en el minuto 31 y el tercero, también en la primera parte, llegó en el minuto 44. Por el medio, el Siderúrgico marco un gol de penalti obra de Miguel Arias Iglesias.

Un penalti que Linde considera que fue “discutible”, pero que no hizo mella en el equipo, sino que, al contrario, “el equipo volvió a atacar generando muchas ocasiones”. En el segundo tiempo, el Narcea siguió con el control del partido, aunque sin atacar tanto. Dani marcó el cuarto gol y “pudimos hacer muchos más”.

La celebración del buen resultado no pudo ser completa porque el partido finalizó con dos futbolistas penalizados por tarjetas y la lesión de Pedro Sierra. Además, el equipo también perderá a Dani Pola por lesión durante dos o tres meses, ya que tendrá que pasar por quirófano. “Es una baja muy importante porque no disponemos de muchos futbolistas en ataque”, lamenta Linde.

El próximo partido del Narcea será el 18 de enero en casa, frente al Codema.