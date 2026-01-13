El primer pueblo del mundo declarado "free gluten" está en Asturias: estos son los 40 establecimientos que ofrecen comida apta para celiacos

El paraíso de los celiacos de todo el mundo está en Asturias. Y no precisamente en una ciudad, sino en un pueblo de 12.000 habitantes, situado a una hora y media de Oviedo. Se trata de Cangas del Narcea, que en 2018 se convirtió en el primer “Destino Sin Gluten de España”. Bajo el nombre "Cangas Sin Gluten", este concejo del suroccidente asturiano trabaja para ofrecer la mejor gastronomía regional apta para celiacos. Para los de "casa" y para los visitantes.

El mayor porcentaje de población celiaca

En la red, impulsada por el Ayuntamiento, hay a día de hoy más de 40 establecimientos hosteleros y hoteleros. Desde restaurantes, alojamientos rurales pizzerías y pulperías hata tiendas de alimentación, farmacias, carnicerías y quioscos. Todo el concejo está volcado en ser "free gluten". La principal razón es que, con apenas 12.000 habitantes, Cangas del Narcea tiene el mayor porcentaje de población celiaca: cerca de un 3%, el triple que la media nacional.

Vista de Cangas del Narcea / Julián Rus

La puesta de largo de la marca tuvo lugar en enero de 2018 en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y desde entonces Ayuntamiento y Celicidad (colaboradores en el proyecto y organizadores de las Jornadas Cangas Sin Gluten) han trabajado para ofrecer más servicios y mejoras a los vecinos celiacos. El objetivo, aseguran, es que "tanto nuestros vecinos celiacos como aquellos que nos visitan puedan disfrutar de un ocio seguro y estimulante". El proyecto es pionero a nivel nacional y mundial.

El turismo disparado

Desde la puesta en marcha de "Cangas Sin Gluten", el turismo se ha disparado en un concejo que está en pleno proceso de reconversión y que en el pasado vivió de la ganadería y la minería. El pasado mes de abril, Cangas del Narcea acogió las séptimas jornadas de Cangas Sin Gluten, con ponencias científicas de primer nivel. A la cita acudieron cientos de personas de diferentes puntos de España y la organización defiende que el evento se ha convertido ya en una "referencia" en el país para las personas que no pueden consumir gluten.

En este enlace puedes encontrar el listado completo de todos los establecimientos que cocinan sin gluten.

El concejo de los osos

El proyecto de "Cangas Sin Gluten" es una buena oportunidad para descubrir Cangas del Narcea, un concejo del suroccidente asturiano que impresiona al visitante con su espectacular paisaje verde y sus enormes montañas, en las que habitan los osos pardos. De hecho, es en este municipio donde se estima que hay mayor concentración de osos de toda la Cordillera Cantábrica.

Además, en Cangas del Narcea, que es tierra de buen vino (DOP Vino de Cangas) y de exquisita miel, está el mayor robledal de España: el Bosque de Muniellos, que es Reserva de la Biosfera y está integrado en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.