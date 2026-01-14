Adrián González, director del instituto de Cangas del Narcea: "Una posibilidad para dejar de perder matrículas es aumentar la FP"

El instituto de Cangas del Narcea cuenta con 590 estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Al frente, por segundo año consecutivo, está el profesor cangués de Educación Física, Adrián González (Cangas del Narcea, 1985), que llegó al centro en el curso 2020-2021. Junto con el resto del equipo directivo y el claustro de profesores, se marcó el reto de impulsar la oferta formativa postobligatoria, logrando que el IES haya estrenado en el presente curso dos ciclos formativos de FP.

¿Cómo describiría el momento actual que vive el IES de Cangas del Narcea?

En la actualidad estamos trabajando para sacar adelante diferentes proyectos con el objetivo de que el centro ofrezca más oportunidades a todo aquel que se quiera matricular. Es el segundo curso que repetimos más o menos el mismo equipo directivo y estamos desarrollando las ideas y propuestas que el año pasado plateábamos.

¿Cuáles son las líneas de trabajo?

Nos planteamos desarrollar la Formación Profesional. Al finalizar el curso pasado incorporamos dos nuevas titulaciones: el Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre y el Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental. Además, implantamos el aula de emprendimiento, que es un vínculo entre la titulación de FP y el mundo laboral, y la aulateca, que es un aula tecnológica que dedicamos a la rama sanitaria de la FP.

¿Es, entonces, la FP una prioridad para el centro?

Sí, porque entendemos que históricamente, en la mayoría de centros educativos, el tema de la ESO está muy desarrollado. Tiene el apoyo institucional, de las familias y del profesorado. Sin embargo, la FP yo creo que depende un poco más de la implicación del claustro y necesita más empujón. Pero también trabajamos para mejorar las otras etapas educativas y conseguimos entrar en el programa PROA+ (Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo), que está financiado por fondos europeos y cuenta con multitud de actividades. Entre ellas está la posibilidad de impartir clases de apoyo para alumnos con pocos recursos económicos por las tardes y también implantamos un plan de acogida a los alumnos de primer curso, porque al instituto llega alumnado de diferentes colegios del concejo que no se conocen. Por eso vimos interesante realizar actividades para que se conozcan y se integren en el centro, que es algo muy importante para que vayan mejor académicamente.

¿Qué balance realiza de la puesta en marcha de los dos nuevos ciclos de formación profesional?

Creo que es muy positiva, en los dos casos hay un grado de satisfacción alto por parte de los matriculados, que sienten que se están cumpliendo sus expectativas. Además, la respuesta de las empresas con las que nos ponemos en contacto para que puedan desarrollar sus prácticas está siendo muy gratificante, así que pueden ser un futuro de integración al mundo laboral.

¿El objetivo es seguir creciendo en FP?

La idea, que eso es común no solo del equipo directivo sino del claustro, es seguir aumentándola. Se está viendo que el concejo pierde población y una de las posibilidades para que el centro no pierda tantas matrículas es aumentando la FP, es una prestación de un servicio para los ciudadanos del Suroccidente, para que se puedan quedar aquí para formarse, pero también para atraer población joven. Estudiantes que no puedan entrar en Oviedo, Gijón o Avilés que puedan tener la opción de venir a Cangas a sus dos años de formación. Además, aquí tenemos el recurso de un alojamiento económico como es la Escuela Hogar, situada muy cerca del instituto.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta hoy un instituto rural?

El principal y que se repite siempre es el de la lejanía de las ciudades, del centro de la región. Al final condiciona la posibilidad de los alumnos de poder hacer excursiones por el coste del transporte y también afecta a la plantilla del profesorado, porque tardan más en cubrirse ciertas vacantes, sobre todo cuando son a media jornada. Así que a inicio de curso ya sabes que los dos retos a afrontar son la organización para poder hacer alguna salida fuera del concejo y ver si contamos con la plantilla completa. Aparte tenemos los problemas con el transporte escolar para los estudiantes, porque cada vez se cancelan más rutas por la bajada de habitantes en los pueblos, y a cambio se dan ayudas al transporte, que son insuficientes. No obstante, entendemos que debería ser un servicio garantizado.

¿Qué necesidades tiene el centro?

A nivel de infraestructuras tenemos unas necesidades alarmantes. El IES tiene dos edificios y la cubierta de uno de ellos necesita reparación porque hay goteras y pérdida de energía térmica, lo que conlleva mayor gasto en calefacción. Vinieron técnicos de la consejería, pero en los presupuestos de este año no va partida para ello. Esta es la principal necesidad, pero es cierto que hay muchas posibilidades de mejora.

¿Cómo está cambiando el avance tecnológico y la implantación de la IA la forma de llegar a los alumnos y de trabajar con ellos?

Creo que la inteligencia artificial nos plantea un reto de muy difícil solución. Es evidente que no estamos avanzando a la misma velocidad, estamos enseñando a alumnos de 2025 con métodos de los años 2000 o anteriores. Tengo muy claro que falta formación específica del profesorado en estos aspectos, pero no tengo una solución, solo sé que desde la dirección de un centro educativo como este vemos que no vamos por el camino apropiado y cada vez la brecha se está abriendo más. La principal virtud que deberían tener nuestros alumnos es la de ser capaces de adaptarse a los cambios.

¿Cómo está trabajando el centro para prevenir situaciones de acoso?

Dentro de los objetivos anuales de la Programación General Anual tenemos un apartado específico de mejora de la convivencia que está directamente relacionado con el acoso, que entendemos que sí que hay muchos pasos que dar al respecto. En el caso de que se dé algún caso, la administración pone a nuestro servicio un protocolo estandarizado, que uno de los objetivos principales que tiene es el de eliminar aspectos subjetivos.