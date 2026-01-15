El virulento incendio que sufrió Fonceca en agosto obligó a arreglar de nuevo su carretera recién reparada: la inversión ascendió a más de 300.000 euros

La carretera al pueblo de Fonceca, en Cangas del Narcea, se asfaltó el pasado mes de agosto, pero el incendio sufrido el día 12 en el entorno y que rodeó totalmente la localidad, cruzando el vial, causó daños en la calzada. Eso obligó a tener que volver a actuar en ella para reparar los desperfectos causado por el fuego, retrasando la entrega del final de obra al Ayuntamiento hasta esta misma semana. Además, supuso que la inversión en la reforma integral de esta carretera de algo más de tres kilómetros, que también da servicio al campo de tiro La Mata, ascendiese a más de 300.000 euros, cuando inicialmente estaba prevista una inversión de algo más de 210.000 euros.

El alcalde, José Luis Fontaniella, junto al edil de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez, visitaron esta semana la carretera a Fonceca para recibir las obras de mejora integral. El alcalde, José Luis Fontaniella, detalló las mejoras realizadas en el proyecto de mejora: “Se han hecho ensanches, se aplicó triple riego y aglomerado, se ejecutaron mejoras en cuneta, accesos a fincas y un paso canadiense y se llevó a cabo hormigonado en el interior del pueblo”.

“Una gran actuación para mejorar una vía que se encontraba en estado muy deficiente”, recalcó el concejal Ángel Menéndez. De hecho, el arreglo era largamente esperado por los vecinos, que apuntaban que hacía 30 años que no se arreglaba su acceso, lo que hizo que los baches llegasen estar presentes a lo largo de todo el trayecto, haciendo casi imposible esquivarlos, llegando en muchos puntos a desaparecer casi por completo el asfalto. “No había por donde repararla y solo se podía actuar en ella de forma integral", aseguraba el alcalde, José Luis Fontaniella, al inicio de la obra.

El equipo de gobierno presentó el mes pasado su “Proyecto de rescate de las infraestructuras rurales" en el que se plantea invertir casi 3,3 millones de euros en la mejora de accesos a pueblos y en caminos interiores de varios núcleos rurales en 2026.

Un programa inversor que prevé la intervención en 60,36 kilómetros de carreteras locales y la adecuación de los caminos interiores de una decena de núcleos rurales. Unas mejoras de las que se beneficiarán directamente más de medio centenar de pueblos y alrededor de un millar de vecinos.