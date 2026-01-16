La campaña navideña de Apesa consigue animar las compras en el comercio local y reparte 17 premios: el más codiciado fue un viaje de fin de semana a París

Cangas del Narcea cerró su campaña de Navidad con una gala en la que se sortearon los 17 premios a los que optaron los clientes que compraron en el comercio local cangués durante el 7 de diciembre y el 5 de enero. La iniciativa creada por la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa) busca animar a la gente a realizar sus compras en el comercio local, incentivándolas con la posibilidad de obtener un premio. El más codiciado es un viaje de fin de semana a París, pero se incluyen numerosos vales y bonos para comprar en el comercio local.

“Creo que la campaña fue bastante bien, la gente se animó a comprar y participó en las actividades que organizamos, pero es verdad que es difícil llegar al consumidor y buscar cosas nuevas que funcionen”, asegura el gerente de Apesa, Juan Rodríguez.

Además de los grandes premios por las compras a lo largo de la campaña, este año como novedad se instaló en la calle una ruleta de la suerte dos tardes a la semana, durante dos horas, para animar a las compras instantáneas. Por cada ticket se podía recibir un premio que podía ser un llavero o una noche en una casa rural.

Juana Villamil en su tienda de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

“La ruleta se convirtió en un furor, los martes y los jueves por la tarde se veía más movimiento de compras”, reconoce Katy Fernández, con una tienda de ropa infantil en plena calle Mayor. Para ella, las campañas que se realizan a través de Apesa funcionan. “La gente se anima más sabiendo que puede llevarse premio, de hecho, dos compras que se realizaron en esta tienda recibieron premio”, cuenta. No obstante, reconoce que el comercio local lo sigue teniendo muy difícil para luchar contra la competencia de las grandes superficies e internet.

Una queja que también comparte Juana Villamil, que regenta una lencería que asegura que funciona gracias a una clientela “muy fiel” y que, sobre todo, en Navidad siempre busca en ella sus regalos. Sin embargo, nota menos que acudan nuevos clientes, a pesar del esfuerzo que se realiza en las diferentes campañas que realiza Apesa. “A todos nos gusta ver el pueblo con vida, que se organicen actividades, como las que promovemos desde Apesa, pero luego ves que falta que la gente se involucre más con el comercio local, que es el que hace que el pueblo esté vivo”, reivindica. Incluso en rebajas considera que se ha perdido la esencia: “Ahora las grandes superficies tienen rebajas desde noviembre, los descuentos llegan a Navidades y ya no es lo mismo”, lamenta.

Nuria Castaño en su tienda de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Nuria Castaño, que trabaja en una tienda de ropa de mujer, cree que la campaña de Navidad siempre anima a las compras, pero confirma que las ventas ya no son las de antaño. “Ahora se vende menos en general, y la Navidad no es como años atrás que se vendía muchísimo, pero un poco sí se nota que la gente se anima con las campañas”, señala.

Lo mismo percibe en rebajas. Apunta que las compras están llegando poco a poco, pero no esconde el efecto de la gran competencia que supone internet y las grandes superficies.