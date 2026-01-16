Tyc Narcea anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) a partir de la próxima semana, que afectará al 70 por ciento de la plantilla

La empresa Tyc Narcea anuncia el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) a partir de la próxima semana debido a la paralización temporal de su actividad extractiva en Vega de Rengos. La compañía explica que se ve obligada a tomar esta decisión, que afectará aproximadamente al 70 por ciento de la plantilla, como "consecuencia directa de la última resolución de la Administración, en la que se solicita y se mantiene la paralización momentánea del único taller operativo de la explotación".

La paralización momentánea de la mina, en la que fallecieron dos trabajadores tras un accidente a finales del pasado noviembre, "implica la imposibilidad de realizar labores de extracción hasta que la Administración lo autorice explícitamente, lo que hace inviable un normal desarrollo del personal dedicado a la actividad productiva que hasta la fecha estaban en labores de mantenimiento y rotando sus vacaciones", señala la empresa.

Impacto de la medida

Ante esta situación, añade, "se ve obligada a adoptar esta medida", si bien deja claro "que será de carácter temporal y que se mantendrá hasta que la Administración autorice la reanudación de la actividad en la rampla de explotación". "Hasta ese momento, no será posible reincorporar a todo el personal y trabajadores afectados por el ERTE. Sabemos el impacto social y económico que este ERTE supone pero garantizamos que se revertirá en cuanto la Administración decida las directrices que considere oportunas y necesarias para el inicio normal de los trabajos", indica la compañía.

La empresa destaca que "respeta la última decisión administrativa y reitera su plena disposición a colaborar con la Administración y con los agentes sociales en todo aquello que sea necesario para avanzar hacia la solución que consideren oportuna", pues "en este sentido siempre hemos mantenido una actitud de máxima cooperación, colaboracion y transparencia, y así lo seguiremos haciendo".

"La compañía desea subrayar su firme compromiso con la prevención, la seguridad y la salud laboral, principios que han guiado siempre su actividad y que continuarán siendo una prioridad absoluta, reiteramos nuestro compromiso con el empleo, con el proyecto empresarial y con el desarrollo económico de Cangas del Narcea y su entorno. Confíamos en que esta situación pueda resolverse a la mayor brevedad posible", concluye la compañía. La mina genera en la actualidad empleo directo e indirecto para más de 120 personas.