Cangas del Narcea podría perder tres escuelas electorales y el Ayuntamiento solicita ayuda vecinal para evitarlo: “Quieren eliminar el voto de la gente del campo”

La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral ha propuesto al Ayuntamiento de Cangas del Narcea el cierre de tres mesas electorales situadas en escuelas rurales. La razón está en que el número de habitantes con derecho a voto de las tres zonas afectadas está por debajo de las 200 personas con derecho a voto, la cifra mínima que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral para por cada mesa electoral abierta. En concreto, la norma recoge que “en ningún caso el número de electores adscrito a cada Mesa puede ser inferior o igual a 200”.

En esta situación se encuentra la zona de Villager, con 188 electores, que con el cambio tendrían que ir a votar a Regla de Naviego; también los vecinos que votaban en Santiago de Sierra, 190 electores, que deberán desplazarse a Bruelles; y quienes acudían a la escuela de Sorrodiles de Cibea, con justo 200 electores adscritos, que tendrían que trasladarse a Carballo.

"Grave perjuicio" para los vecinos

El gobierno municipal ha manifestado “su rotunda negativa” a que se realicen estos cambios, que consideran que suponen un “grave perjuicio” para los vecinos. Explican que en la decisión solo se han tenido en cuenta las cifras, pero no se están valorando cuestiones como “las distancias, la orografía o la edad de las personas que deberán desplazarse más lejos para poder ejercer su derecho al voto”. En ese sentido, el Ayuntamiento cangués ha presentado alegaciones a la propuesta con la intención de frenar la decisión.

“Alegamos los problemas de despoblación que sufre el concejo, las malas comunicaciones que existen debido a la orografía y que la decisión afecta, sobre todo, a gente mayor que en muchos casos pueden tener problemas para desplazarse, por lo que consideramos que se les está condenado a perder el derecho a votar”, detalla el concejal de Obras y Medio Rural, Ángel Menéndez.

Desconocen si la alegación será considerada y hará revertir la propuesta de cierre que hay sobre la mesa, por lo que el Ayuntamiento también anima a los vecinos de las zonas afectadas que hayan cambiado su empadronamiento, que vuelvan a inscribirse en sus pueblos de origen para poder sumar los más de 200 electores que permitirán mantener sus mesas electorales abiertas en las próximas elecciones.

La mesa de Porley, cerrada en 2023

En los anteriores comicios, Cangas del Narcea ya perdió la mesa electoral situada en la escuela de Porley, derivando todos los pueblos que acudían a esta mesa a votar a Robledo de Tainás. “En distancia parece que hay poco, pero la realidad orográfica es muy distinta y el viaje que supone para pueblos de la zona cercana al Acebo, que antes votaban en Porley, hará que muchos se planteen si merece la pena hacerlo para votar”, expone Menéndez, que no solo quiere evitar el cierre de las tres escuelas propuestas, sino que también busca que se puedan reabrir otras cerradas previamente, como la de Porley. “Quieren eliminar el voto de la gente del campo, dejar sin voz a nuestros pueblos y no podemos permitir que nos silencien”, defiende.

El alcalde, José Luis Fontaniella, también considera injusta la decisión tomada solo atendiendo a las cifras y sin considerar las particularidades de un municipio de montaña y con poblaciones muy dispersas como es Cangas del Narcea. “En un Estado democrático se debe facilitar el acceso a las urnas para que el pueblo se pronuncie sobre quién quiere que le gobierne. Tengo la impresión que pretenden que los vecinos del mundo rural y, concretamente los de Cangas del Narcea, no vayan a votar y eso me da a entender que quienes están gobernando están amparándose en el cumplimiento estricto de la normativa para que el voto de esas zonas rurales no afecte a intereses propios de regímenes que están lejos de la democracia”, sentenció Fontaniella.