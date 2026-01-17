“Perdóname, no volverá a pasar”: los carteles de petición de disculpas que están dando mucho de qué hablar en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea amaneció este sábado con unas particulares pancartas que no han dejado indiferente a los vecinos y se han convertido en un tema de conversación tanto en la calle como a través de redes sociales. Lo más común es que, de cuando en cuando, aparezcan carteles colgados de los puentes al acercarse una boda con el nombre de la pareja o incluso llegando a recomendar a alguno de los novios que se piense mejor el importante paso que va a dar.

Sin embargo, esta vez los mensajes que se recogen en las tres grandes telas colgadas en diferentes puntos de la villa son una petición de disculpas. “Perdóname, no volverá a pasar. Te amo mi corazón”, se puede leer en la pancarta situada en el puente colgante.

La pancarta colocada en el puente colgante. / Falo González

Mientras que en el puente que lleva a la planta superior del edificio de la estación de autobuses, el mensaje colgado es: “Dame otra oportunidad”.

El tercer cartel está en plena calle Uría, colgado del cierre del parque de La Reguerala y en él se puede leer: “No sabía lo que hacía… Pero solo te quiero a ti”.

El cartel colocado en el puente de la estación de autobuses. / Falo González

Tres mensajes que han hecho que en redes sociales mucha gente haya decido dar consejos a la pareja como: “Vuelve a pasar fijo. Olvídate”. Otros piden otra sábana en la que se cuente el desenlace, para conocer si finalmente hubo perdón o no. Y hay quien se pregunta si los mensajes serán parte de una campaña de Apesa (La Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano) para San Valentín.

La florista Kiti Pérez, de Flores La Plaza, aprovechó los mensajes para aportar ideas "más sencillas" para pedir perdón. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó la foto de una de las pancartas con el mensaje: “Acuérdate de que el 14 de febrero es el día de los enamorados. Más fácil mandar flores con una nota que colgar una pancarta del puente colgante. Suerte amigo/a, si no te funciona también puedes mandar flores a otro/a”.