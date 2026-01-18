Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), Guardia Civil, cazadores, vecinos y familiares buscan desde la tarde de este sábado a la vecina de Villacibrán Carmen Rubio Llano, de 49 años. Su coche apareció sobre la una de la tarde aparcado a un kilómetro del pueblo, a pie de la carretera general que lleva al Puerto de Leitariegos.

Carmen Rubio reside en Villacibrán con su marido y sus suegros y es natural del pueblo de Miravalles, situado en la misma zona, solo a seis kilómetros de distancia. Según relatan sus familiares, por la mañana había ido a Cangas del Narcea para hacer la compra y ya no regresó a casa. Su coche apareció aparcado en el margen de la carretera AS-213, a tan solo un kilómetro del pueblo en el que reside, y su familia ya no pudo contactar con ella.

La búsqueda por parte de familiares y vecinos comenzó a mediodía, recorriendo bien la zona próxima a la que había aparecido el coche. Un rastreo al que también se sumaron cazadores.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 19.35 horas y activó a efectivos de Bomberos del SEPA del parque de Cangas del Narcea y La Morgal, Grupo de Rescate, Unidad Canina y jefe de zona. También se sumaron varias patrullas de la Guardia Civil de Cangas del Narcea y de Tineo, bajo la coordinación del Teniente adjunto de Compañía de Pravia.

Búsqueda hasta las cuatro de la madrugada

El dispositivo de búsqueda se alargó hasta las cuatro de la madrugada sin resultados. El rastreo se extendió por zona de monte y recorrió diferentes brañas. Fuentes del Servicio de Emergencias detallan que se recorrieron unos tres kilómetros desde donde se encontró el coche en dirección a Naviego y unos cinco kilómetros ascendiendo en dirección al Puerto de Leitariegos e incluyendo el río. Para ello no solo se contó con la búsqueda a pie de las personas integrantes en el dispositivo, sino que se realizaron siete vuelos con los drones y la Unidad Canina recorrió unos 15 kilómetros con los perros.

A las 08.00 de esta mañana, se retomó la búsqueda. Al igual que en la tarde del sábado, se conformó un dispositivo en el que participa tanto la Guardia Civil al mando del Teniente Adjunto de la Compañía de Pravia, y tres patrullas de la Guardia Civil (Seprona y Seguridad Ciudadana). Por parte del Servicio de Emergencias, se han movilizado efectivos de los parques de Cangas del Narcea, Grado y La Morgal, Unidad Canina, Técnico de Protección Civil del 112 Asturias, personal de logística y un jefe de zona al frente del dispositivo.

Se está pendiente de la incorporación tanto de la aeronave de la Guardia Civil, como de personal del Greim de Mieres, también del helicóptero de bomberos y los drones, que están a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan su desplazamiento a la zona.

Además, está previsto instalar en las inmediaciones de la localidad el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se trasladará desde Coaña, donde continúa la búsqueda del pescador desaparecido el pasado sábado 10 de enero, en la localidad de Loza.