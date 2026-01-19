El Narcea ya se ve disputando el título de liga: “El equipo está muy bien”

El Narcea jugó el último partido de la primera vuelta en casa frente al equipo gijonés Codema, al que se impusieron por 3 goles a cero. Los dos primeros goles llegaron en la primera parte, marcados por Adrián Lozano y Diego López. “El equipo tuvo un dominio claro del partido, aunque un poco desorganizado, pero al final conseguimos tres puntos importantes”, destaca su entrenador, Andrés Linde.

En el segundo tiempo, el Narcea lejos de esperar con tranquilidad las oportunidades, buscó “al equipo arriba dejando a veces la defensa un poco al descubierto y generando ocasiones al equipo contrario”, analiza Linde, que destaca la "gran actuación" que tuvo el jugador Alejandro Álvarez Rúa, que jugaba su segundo partido de la temporada.

El tercer gol llegó en el minuto 73, obra de Marino Menéndez.

“Al final buena victoria y acabamos la primera vuelta con 37 puntos y 11 partidos sin perder, así que, con la salvación conseguida, lo que tenemos que intentar es no salir de los puestos de arriba, jugar la promoción y por qué no, disputar el título de la liga”, expone Linde.