“Se busca el mejor vino casero”: el Museo del Vino de Cangas del Narcea convoca su concurso vinculado a la fiesta de Santiso

Se acerca la celebración de la fiesta de Santiso, en el barrio bodeguero cangués homónimo. Una celebración ligada al vino, ya que siempre sirvió para abrir las barricas y probar los vinos nuevos, producto de la última vendimia. Para animar y mantener esta tradición, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a través del Museo del Vino, convoca el Concurso de Vinos Caseros Santiso 2026 con el objetivo de “promover la tradición vitivinícola local, poner en valor la elaboración artesanal de vino y fomentar la participación vecinal en las actividades culturales del municipio”.

El certamen elegirá las mejores elaboraciones de esta añada realizada de forma casera, tanto tintos como blancos. Se trata de una costumbre muy arraigada en el concejo, que cuenta con alrededor de unas 300 pequeñas bodegas de producción propia, cuyo resultado es el consumo familiar.

El plazo para presentar los vinos ya está abierto y se mantendrá hasta el día 23 de enero, siendo el lugar de entrega de la botella en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Todos los vinos presentados se someterán a una cata a ciegas por un jurado profesional. La composición de este, así como la fecha de celebración de la cata, se darán a conocer una vez que se cierre el plazo de presentación de los vinos.

De esta cata profesional saldrán ocho finalistas, frente a los cuatro de ediciones anteriores, que se someterán a una cata popular el día de la fiesta de Santiso, el domingo 1 de febrero (de 12.30 a 13.00 horas), donde se decidirán los tres mejores tintos y blancos. En las catas, los vinos se valorarán atendiendo a criterios de aspecto visual, aroma, sabor, equilibrio y calidad global.

Los que mayor puntuación obtengan en cada categoría se llevarán un premio económico de 150 euros para el ganador, 100 euros para el segundo y 50 euros para el tercero.

Aunque el día de la fiesta será el domingo 1 de febrero, cuando se celebrará una misa con procesión, si el tiempo lo permite, y alguna de las bodegas de la localidad abrirá sus puertas para repartir el vino nuevo y poder seguir disfrutando de la tradición, el día del patrón es el 28 de enero. Una jornada que en Cangas del Narcea es conocida como el día de “Santisón” y en la que también se celebra una misa y se realiza el reparto de un bollo y el vino entre los asistentes a mediodía.