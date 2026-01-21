Belén Liste, gerente del GDR Alto Narcea Muniellos: "Un 27 por ciento de los negocios de la comarca cerrarán en diez años por jubilación"

Ayudar en la búsqueda del relevo generacional a los negocios rurales en Cangas del Narcea, Degaña e Ibias fue el reto que se propuso el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos para el 2025. Para ello puso en marcha el proyecto “Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales” que recibió el impulso de la Fundación Caja Rural a través de la convocatoria de Proyectos de Impacto. Belén Liste, gerente del GDR Alto Narcea Muniellos, hace un balance positivo de su desarrollo y aunque llega al final, asegura que será “uno de los ejes estratégicos de todas las actuaciones que hagamos”.

El proyecto “Reconectando generaciones” está a punto de finalizar. ¿Qué balance realiza?

El balance es positivo. Hemos puesto datos donde antes había intuición y eso es fundamental, porque no podemos tomar decisiones sin tener unos datos y un conocimiento de lo que hay. Además, con este proyecto estamos sensibilizando sobre que el relevo no es un problema, sino que es parte de nuestra solución. Esto ha permitido también normalizar el relevo generacional de los negocios, romper el tabú y concienciar al tejido empresarial de que ellos forman parte de la solución del futuro de nuestro territorio, porque sin negocios, sin empresas, no hay calidad de vida, no hay empleo y no hay actividad. No obstante, en un año no se puede solucionar un problema que es estructural y de origen demográfico, pero sí sirve para sentar las bases y mostrar que el relevo es una oportunidad de futuro. Así que el final del proyecto es en realidad un continuará y va a ser uno de los ejes estratégicos de todas las actuaciones que hagamos, tanto respecto a las ayudas como a nuevos proyectos.

Se realizó un análisis exhaustivo de la situación de los negocios en los concejos. ¿Cuántos están hoy en riesgo de cerrar únicamente por falta de continuidad generacional?

Constatamos que el porcentaje de microempresas en la comarca es amplísimo. Hay más de 1.500 empleos autónomos, la mayoría del sector ganadero (un 38%), le sigue hostelería y turismo con un 16%, comercio con un 12% y, por último, servicios con un 9%. Lanzamos una encuesta para conocer la situación de los negocios y en ella participaron 223, de los que el 45% solo tiene un empleo autónomo sin asalariados. Además, el 54% iniciaron su actividad antes del año 2000, lo que evidencia la cercanía del cierre o transmisión, y el 47% de los titulares supera los 51 años. En concreto, de los encuestados hay un 27% que valora cerrar su negocio en los próximos 10 años y un 14% que lo hará en un plazo inferior a cinco años, siendo la principal causa la jubilación (47%) por encima de otros factores como la rentabilidad económica, un dato que es clave, porque vemos que muchos potenciales cierres no responden a la falta de viabilidad o demanda, sino simplemente a la ausencia de continuidad. Por lo que intervenir a tiempo puede marcar la diferencia, porque la transmisión de negocios no se realiza de forma rápida, sino que aconsejamos que se planifiquen con al menos dos años de antelación.

¿Qué herramientas ha ofrecido el proyecto para facilitar ese relevo?

Una de las herramientas que hemos elaborado y vamos a publicar en febrero es una guía de transmisión empresarial para saber qué pasos hay que seguir para preparar ese relevo. Pero el proyecto comenzó con el trabajo de campo para recabar todos los datos sobre las empresas y ver cuál era el escenario de futuro. Datos con los que generamos herramientas digitales para georreferenciar negocios y locales susceptibles de alquiler o venta, además realizamos un banco de emprendedores y cedentes. También organizamos encuentros empresariales y con futuros emprendedores como parte del trabajo de sensibilización. Asimismo, llevamos talleres en el instituto en el que los estudiantes tenían que trabajar en un proyecto de relevo generacional simulado. También se llevaron a cabo las formaciones sobre transmisión empresarial y las asesorías individualizadas para empresas y emprendedores que lo demandasen. El proyecto se cerrará con un evento el 14 de marzo, donde, entre otras cosas, se realizará un reconocimiento a la generación emprendedora.

¿Qué perfil tienen las empresas que se acercan a la jubilación?

Los sectores más afectados son las ganaderías, que son la mayoría de los autónomos, también el sector del comercio, turismo rural y la pequeña industria. Al final son prácticamente todos porque está llegando a la jubilación la gran generación emprendedora y esto es algo común a todos los territorios, tanto urbanos como rurales y está asociado a la estructura demográfica. La generación conocida como “boomer” se jubila y fue una generación emprendedora, así que eso va a suponer el cierre de negocios. Debemos facilitar la transición a los jóvenes que quieren emprender y, muy importante, a la población que llega, que es el futuro emprendedor, igual que lo fuimos los asturianos en Madrid o Barcelona. Es un ciclo real.

¿Qué está en juego para Cangas del Narcea, Degaña e Ibias si no se garantiza el relevo generacional de las pequeñas empresas?

Precisamente, el origen de este proyecto fue la pregunta: ¿Qué pasará en estos concejos cuando cierren los negocios? Pues se pierde actividad económica, por supuesto, empleo, pero, sobre todo, se perderá calidad de vida. Porque si no hay dónde ir al taller, sin comercio dónde ir a comprar, por ejemplo, no quedamos sin los servicios básicos.

¿Existe interés por parte de los jóvenes en coger el relevo?

Hay gente joven que participó en los tres eventos que organizamos sobre relevo y emprendimiento, que funcionaron muy bien, y nos llamaron con idea de emprender y para mí eso es un éxito.

¿Cuáles son los principales miedos que frenan tanto a quien deja un negocio como a quien podría continuarlo?

Uno de los hándicaps que nos encontramos es la falta de acuerdo en la negociación económica de la transmisión. En ese sentido apelamos a esa responsabilidad individual empresarial para plantear una negociación válida tanto para el cedente como para el emprendedor. Pero, además, para quien deja el negocio también hay un componente emocional que hace difícil desprenderse de la empresa familiar e incluso, en los territorios rurales, se dan muchos casos en los que los negocios van vinculados a la propia vivienda.

¿Ha habido casos concretos de éxito o hay procesos en marcha?

En las encuestas, 111 empresas de los 223 participantes mostraron interés por participar en el proyecto y de ellas hay 15 que están buscando activamente sucesión. Ahí lo que hicimos fue formarles e informarles de los pasos para preparar el relevo con éxito, tanto con formación grupal como con tutorías individualizadas. Algunos de los que formaron parte ya se han traducido en sucesiones y otros esperamos que se den a medio plazo. Ahora mismo, hay unos seis procesos de relevo encima de la mesa.

Acaban de convocar un premio económico para apoyar a quienes han tomado el relevo. ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Es un premio para reconocer el relevo generacional y la convocatoria todavía está abierta hasta el 22 de enero. Lo que queremos es premiar y visibilizar que el relevo es posible y, además, pretendemos que se traduzca a una convocatoria o una línea de ayudas, que se mantenga en el tiempo para seguir incentivando el relevo. Porque estamos convencidos de que continuar un negocio es muchas veces mejor que emprender desde cero.

El GDR Alto Narcea Muniellos cumplió 25 años el pasado septiembre. ¿Qué ha supuesto su existencia para Cangas del Narcea, Degaña e Ibias?

Ha sido un agente activo dinamizador en el ámbito empresarial y hemos trabajado muy bien en hacer ver que somos una comunidad viva y muy dinámica y con un componente cultural y de arraigo muy fuerte, que eso es uno de los activos que tenemos. Y sobre todo hemos acompañado y ayudado a muchas empresas a lo largo de estos años y a muchos pequeños empresarios. Fuimos parte activa del desarrollo de los alojamientos turísticos o de las bodegas, por ejemplo. A partir de ahora, queremos seguir siendo un agente vivo en el territorio y dar respuesta a los problemas que tienen la ciudadanía y las empresas.

¿Qué retos de futuro se marcan?

La comarca, a pesar de las distintas crisis, siempre ha permanecido muy activa y dinámica desde el punto de vista empresarial y asociativo. Además, la población siempre se ha mantenido absolutamente comprometidos con el futuro y eso es uno de los mayores activos que tenemos. Yo creo que hoy día estamos en un momento donde hay una ventana de oportunidad para mantenernos y crecer.

Por nuestra parte, seguiremos trabajando mano a mano con el tejido empresarial, favoreciendo el emprendimiento y la consolidación de empresas, además de desarrollar nuevos proyectos. Ahora vamos a iniciar uno para sentar las bases de la clarificación de la propiedad rural.