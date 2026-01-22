Cangas del Narcea promociona en FITUR dos eventos que recogen “la esencia del concejo”

Cangas del Narcea se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid como un concejo “donde la naturaleza y la vida cotidiana siempre han ido de la mano”, por ello, la edil de Turismo, Tania Rodríguez, defendió que en este concejo del Suroccidente de Asturias el paisaje “no es solo algo que se mira”, sino que reivindicó que también se trabaja, se cuida y que al final acaba “llegando a la mesa”.

La presentación de Cangas del Narcea en el stand del Principado de Asturias este mediodía se ha centrado en dar a conocer el festival Brasas del Narcea y también el Festival de Ecoturismo que organiza la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea” y se celebra a lo largo del mes de mayo.

Dos eventos en los que se recoge la esencia del concejo y que sirven para mostrar gastronomía, costumbres y cultura. Tania Rodríguez, explica que la forma de entender el turismo en el concejo es enseñar “lo que somos sin disfrazarlo, compartir nuestra manera de vivir y poner en valor aquello que nos define como territorio” y añade que “la verdadera riqueza de Cangas del Narcea está en su gente y en su entorno”.

Festival Brasas del Narcea

Precisamente, la concejala de Festejos, Alba García, incidió en que el festival Brasas del Narcea nace con el objetivo de “poner en valor nuestros productos y, sobre todo, a las personas que están detrás de ellos. Ganaderos, apicultores, productores locales… hombres y mujeres que con su esfuerzo diario consiguen un producto de excelencia y mantienen vivo nuestro medio rural”.

La cita con este evento, cuyo eje central es el concurso “Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana”, es el 20 de junio, en el Prao del Molín de Cangas del Narcea. Allí sin da cita los finalistas del certamen, parrilleros y chefs de distintos puntos del país cocinan en directo diferentes piezas de IGP Ternera Asturiana, evaluadas por un jurado “de primer nivel”.

Ana Llano en su intervención sobre el Festival de Ecoturismo en Fitur este jueves. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

García insiste en que Brasas del Narcea no es solo una competición. “Es la oportunidad de ver cómo uno de nuestros grandes tesoros —la Ternera Asturiana, considerada por muchos expertos como una de las mejores carnes de Europa por su jugosidad, ternura y calidad— se cocina a la vista de todos, con respeto por el producto y por la tradición parrillera”.

Noticias relacionadas

La intervención de Cangas del Narcea se cerró tomando la palabra Ana Llano, presidenta de la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea”, que se encargó de dar a conocer su Festival de Ecoturismo, una propuesta que conecta “paisaje, producto y forma de vida”.