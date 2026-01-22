El casco histórico de Cangas del Narcea presume de reforma y se peatonaliza: “Se permitirá acceso a residentes y el servicio a los comercios”

La obra de embellecimiento del casco histórico de Cangas del Narcea está llegando a su fin. En el entorno del Puente Romano ya se aprecia el resultado del nuevo diseño de la plaza, en la que aún se sigue trabajando en la colocación del nuevo pavimento. La previsión es que, a lo largo del mes de febrero, los trabajos puedan estar finalizados. El presupuesto de la obra asciende a 279.454,62 euros, financiado por Plan de Sostenibilidad Turística.

El principal cambio de la plaza es la eliminación de las barreras arquitectónicas, lo que hace que gane espacio. Además, su diseño la convertirá en una zona de transición con el Prao del Molín, puesto que en la plaza se integrarán las nuevas losas de piedra caliza colocadas a lo largo de toda la reforma con zonas verdes. Un cambio de imagen para un punto clave de la villa, muy transitado por ser el acceso a la emblemática capilla del Carmen y también al mencionado Prao del Molín, que se convierte en verano en la zona de baños y también es protagonista durante el espectáculo pirotécnico de la Descarga, al ser el epicentro del disparo.

La intervención que está a punto de finalizar ahora es la cuarta fase de una rehabilitación que comenzó hace un año y que ha supuesto un cambio de imagen de la principal calle del casco antiguo, calle La Fuente, que además se convertirá en una vía peatonal, cerrándose al tránsito habitual de vehículos y con acceso permitido solo para garajes y para los comercios afectados.

Parte final de la calle La Fuente y el entorno del Puente Romano. / D. Álvarez

“La zona tiene un valor añadido al estar todo unido por una misma imagen, ahora da la sensación de estar en un casco histórico”, subraya la concejala de Turismo, Tania Rodríguez, que destaca que la obra también conllevará la peatonalización de la calle y, por tanto, la regulación del tráfico. No obstante, la edil insiste en que se garantiza “el acceso a residentes y el servicio para desempeñar la actividad comercial existente”.

Además de la parte estética, la obra también ha supuesto la renovación del saneamiento, lo que evitará los problemas de inundaciones que se registraban en momentos de fuertes lluvias en la parte baja de la calle. Asimismo, se aprovechó para soterrar las redes de telecomunicaciones para minimizar su presencia aérea y se renovaron iluminarias, que aportarán una reducción del consumo eléctrico.

La reforma de esta parte del casco histórico de la villa se completó con la renovación del mobiliario urbano y dotación de arbolado en la conocida popularmente como Plaza Ñam y también se dará en la plaza del Puente Romano.