Dos restaurantes asturianos entran en la Cofradía del Cocido Madrileño por ser "templos" de este plato fuera de la capital

Dos restaurantes asturianos acaban de entrar en la Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño al ser considerados "templos" de este plato fuera de la capital. Uno está en la montaña, a 1.526 metros de altitud, y el otro está en la costa. “El cocido madrileño es nuestro plato bandera, un símbolo de identidad, tradición y encuentro. Hoy reconocemos a quienes llevan su excelencia más allá de nuestras fronteras”, señaló Nacho Sandoval, presidente y cofrade mayor de la asociación, en un emotivo acto celebrado este miércoles en Fitur.

Los dos establecimientos hosteleros que ya forman parte de la familia de la Cofradía del Cocido Madrileño son Restaurante Leitariegos, en Cangas del Narcea, y Casa Repinaldo, en Candás.

Cangas del Narcea, "Ciudad del Cocido Madrileño"

Además, la asociación gastronómica ha nombrado a Cangas del Narcea "Ciudad del Cocido Madrileño". Se trata de la primera vez que esta cofradía decide hermanarse con una ciudad o administración que consideran “relevantes para la difusión gastronómica”. El alcalde, José Luis Fontaniella, fue el encargado de recibir la distinción. "Simboliza la unión gastronómica entre el Norte y el centro de España y el respeto mutuo por los productos locales", aseguran desde el colectivo que promociona este plato de cuchara en todo el país.

El mejor cocido de España, en el techo de Asturias

El Restaurante Leitariegos es un clásico del cocido, que en 2008 recibió el premio del Club de Amigos del Cocido al “Mejor Cocido de España”. Su nota, un 9,03, aún no ha sido superada. Detrás de este plato sobresaliente está Antonio Cosmen, ya jubilado, que consiguió convertir su restaurante Cruz Blanca de Vallecas en un centro de peregrinaje por el que han pasado personalidades de la política, la cultura o el deporte, incluso el propio Rey Emérito.

Ahora, retirado de los fogones desde hace un año pasa buena parte de su tiempo en su pueblo natal disfrutando del trabajo de sus sobrinos Héctor y Pepe Cosmen en el restaurante Leitariegos, también llamado "El techo del paraíso".

El secreto de un buen cocido

“Secreto no tiene, pero hay que contar con proveedores comprometidos con la calidad, nuestros garbanzos son de Ávila y el compango de Asturias, principalmente de Tineo”, cuenta el chef. No obstante, también influye la manera de cocinarlos, en su caso apuesta por desgrasar tanto el cocido como el resto de platos tradicionales que cocina: “Tienen todo el sabor, pero no grasa”. Añade además que “nuestro garbanzo se cuece en libertad, sin malla ni olla a presión”.

Casa Repinaldo suma y sigue

Por su parte, Casa Repinaldo, en Candás, no para de sumar reconocimientos y alegrías, convirtiéndose en uno de los restaurantes más laureados de los últimos años. En 2025 ganó el premio al mejor cachopo de España elaborado con Ternera Asturiana y hace pocos meses se llevó dos reconocimientos casi consecutivos por el pote asturiano que cocina con cariño Feli. Su receta quedó tercera en el concurso de Turón y subcampeona como mejor pote asturiano "Alimentos del Paraíso" en el Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo".

Ahora el reconocimiento como cofrade del cocido madrileño lo fue a recoger a Madrid su dueño, junto a Feli, Ángel Repinaldo.