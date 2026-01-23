Cangas del Narcea ganará 12.000 metros cuadrados en pleno centro para servicios públicos gracias a un acuerdo entre el Ayuntamiento y las monjas dominicas

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea y las monjas dominicas del convento de Nuestra Señora de la Encarnación han llegado al acuerdo por el que una parte del terreno del que disponen las religiosas en el centro de Cangas del Narcea, en plena calle Uría, pasará a ser municipal para que pueda acoger servicios públicos. La propiedad de las religiosas incluye un gran edificio, del que en la actualidad tienen alquilado una parte a la Consejería de Salud acogiendo por ejemplo el Centro de Salud Mental. Además, cuentan con una gran finca anexa amurallada.

De esa finca, 12.000 metros cuadrados son los que pasarán a ser de servicio público. El Ayuntamiento recibirá la cesión de esa extensión de terreno para el que ya tiene planeado un uso: ubicar un aparcamiento.

Sin coste para el Ayuntamiento

La cesión se llevará a cabo a través de un convenio urbanístico en el que se está empezando a trabajar y el alcalde, José Luis Fontaniella, asegura que “no tendrá ningún coste para el Ayuntamiento”.

“La finca se puede destinar a muchas cosas por su tamaño, pero desde luego una de ellas tenemos claro que será al aparcamiento para dar solución al problema que tiene la villa de Cangas con este tema”, detalla el Regidor.

Además, Fontaniella explica que dentro del convenio que están empezando a trabajar se incluyen “medidas para que se pudiera desarrollar la residencia de mayores o un importante centro hotelero y de restauración”, especifica.

Largo trámite burocrático

Ideas que están sobre la mesa. Pero, por ahora, solo se están sentando las bases para que puedan llegar a materializarse en un futuro. Hasta que llegue ese momento, Fontaniella explica que queda un “largo y tedioso trámite burocrático” aunque asegura que el paso dado es “verdaderamente importante” para el municipio, que pasará a disponer de un gran terreno en pleno centro de la capital canguesa.

Aunque todavía se está en el inicio del proceso, el Alcalde avanzó que la tramitación está en marcha, puesto que el Ayuntamiento ya dispone de la documentación del convento facilitada por las religiosas y que “ahora los técnicos municipales tendrán que estudiar toda la documentación para comprobar que todo cumpla con la normativa y luego tendrá que dar otros pasos como ir a Cuota (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias)”.

Prioridad para el servicio público

José Luis Fontaniella hace hincapié en que el acuerdo firmado y el convenio urbanístico que se va a desarrollar busca dar “prioridad al servicio público para el municipio” y, en este sentido, reconoce la voluntad de las religiosas de las que destaca su generosidad. “Ellas han querido en todo momento que la prioridad será siempre Cangas del Narcea y quieren dejar su granito de arena en favor de los cangueses”.

La pequeña comunidad de religiosas del convento cangués, la mayor parte de edad avanzada, desarrolla una vida contemplativa y de clausura en el monasterio, que complementan con el trabajo en su obrador para poder hacer frente a los gastos de este gran edificio.