Los Premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino se entregarán en Cangas del Narcea y algunos se quedarán en bodegas de la DOP canguesa

La capital vinícola del Principado de Asturias, Canga del Narcea, acogerá por primera vez en la historia de la región, la entrega de los Premios de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino y los Espirituosos (AEPEV). Será los días 8, 9 y 10 de abril.

Con motivo de la entrega de los galardones se desarrollará un programa de conferencias y visitas a bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas, que en esta décimo octava edición de los premios ha logrado diez reconocimientos entre sus seis bodegas, siendo una de las marcas que han recibido el mayor número de galardones junto a denominaciones como Ribera del Duero, en un concurso en el que contaban con más de un millar de vinos de todo el país.

Monasterio de Corias y Siluvio

La bodega Monasterio de Corias es la canguesa que más representación tiene en el listado de premios con cinco vinos elegidos: Guilfa blanco Carbayu Corias 2023, Corias Finca de los Frailes y Corias Guilfa, ambos tintos de 2023; Escolinas carrasquín 2022 y Valdemonje albarín negro 2020. Los cinco premios restantes se repartieron entre otras tantas bodegas: Las Danzas y Señorío de Ibias aparecen en la lista con sus blancos sin barrica de 2024, mientras que Siluvio lo hace con el de 2023. De la bodega Verdea el elegido es su albarín blanco 2023 con barrica y de Martínez Parrondo su tinto de 2023.

En el medallero final lograron colarse el vino de albarín blanco de Siluvio y el Valdemonje albarín negro de la bodega Monasterio de Corias.

“Somos la capital del vino en Asturias y con esta entrega de premios ponemos en valor la apuesta por la profesionalización de un sector con gran arraigo y prestigio en nuestro territorio, donde la viticultura heroica es parte de nuestra identidad y, por supuesto, de nuestro presente y de nuestro futuro”, apuntó la edil de Cultura y Turismo, Tania Rodríguez, en la presentación realizada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid.

La AEPEV visitó Cangas del Narcea en la última edición de la Fiesta de la Vendimia cuando su presidente, José Luis Murcia, fue nombrado Cofrade de Honor por la Cofradía del Vino de Cangas y participó en las jornadas tituladas “El fascinante mundo del vino”. Fue en esta visita donde se llevó los vinos de las diferentes botellas para participar en el concurso que promueve la asociación, que no es un certamen al uso, sino que la inclusión de las elaboraciones a valorar “solo es potestad de los socios del colectivo en función de las noticias generadas durante el año y los productos catados a lo largo de 2025”.