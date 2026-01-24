La borrasca "Ingrid" deja mucha nieve y complicaciones en las carreteras de Cangas del Narcea
Es obligatoria la circulación con cadenas en el acceso al túnel del Rañadoiro y en el Puerto de Leitariegos y está cerrado el puerto del Connio
La borrasca "Ingrid" ha dejado mucha nieve este sábado en diferentes puntos de Asturias y, entre ellos, las zonas más altas de Cangas del Narcea. Pese a las bellas estampas que deja la nevada, también hay complicaciones en las carreteras. Según informa el 112 Asturias es obligatoria la circulación con cadenas en el acceso al túnel del Rañadoiro (en la AS-15) y en el Puerto de Leitariegos (carretera AS-213). Por otro lado, está cerrado el puerto del Connio, en la carretera AS-348.
A quien beneficia la nieve es a la estación de esquí de Leitariegos que, aunque en suelo leonés, tiene mucha demanda en Cangas. Las instalaciones están abiertas, aunque han registrado "una incidencia técnica" que impide los pagos con tarjeta. Los responsables indican que es una incidencia ajena a la estación. Eso sí, explican que cuentan con 5,43 kilómetros esquiables y tienen abiertas once de sus quince pistas, así como sus siete remontes.
La nevada es también copiosa en el Alto del Acebo. Sin embargo, tal y como informa la parroquia, el santuario permanece abierto para quien desee acercarse y disfrutar del templo y el entorno cubierto de blanco.
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011