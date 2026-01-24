La borrasca "Ingrid" deja mucha nieve y complicaciones en las carreteras de Cangas del Narcea

La borrasca "Ingrid" ha dejado mucha nieve este sábado en diferentes puntos de Asturias y, entre ellos, las zonas más altas de Cangas del Narcea. Pese a las bellas estampas que deja la nevada, también hay complicaciones en las carreteras. Según informa el 112 Asturias es obligatoria la circulación con cadenas en el acceso al túnel del Rañadoiro (en la AS-15) y en el Puerto de Leitariegos (carretera AS-213). Por otro lado, está cerrado el puerto del Connio, en la carretera AS-348.

A quien beneficia la nieve es a la estación de esquí de Leitariegos que, aunque en suelo leonés, tiene mucha demanda en Cangas. Las instalaciones están abiertas, aunque han registrado "una incidencia técnica" que impide los pagos con tarjeta. Los responsables indican que es una incidencia ajena a la estación. Eso sí, explican que cuentan con 5,43 kilómetros esquiables y tienen abiertas once de sus quince pistas, así como sus siete remontes.

La nevada es también copiosa en el Alto del Acebo. Sin embargo, tal y como informa la parroquia, el santuario permanece abierto para quien desee acercarse y disfrutar del templo y el entorno cubierto de blanco.