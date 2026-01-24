Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Con el viñedo como protagonista y lleno de refranes vinculados a cada mes del año, el Serviciu de Normalización L.lingüística del Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha elaborado un calendario que está teniendo mucho éxito tanto entre vecinos del concejo, como en emigrantes de la zona residentes en diferentes puntos de España e incluso asturianos de otros concejos.

La publicación se realizó el pasado 12 de enero y en apenas diez días se repartieron 900 ejemplares de las mil unidades que se imprimieron, bajo petición o pasándolo a recoger directamente en la Casa de Cultura. Una repercusión que ha sorprendido al área de Cultura municipal. Su concejala, Tania Rodríguez, asegura que han recibido llamadas para saber cómo conseguirlo y cree que la propuesta ha gustado tanto por el diseño como por el contenido. Destaca que se han decantado por utilizar una imagen tan propia del concejo como es el viñedo, del que a través de las páginas del calendario se va viendo su evolución mes a mes. Además, cada página aporta refranes sobre el mes en cuestión. En cuanto al aspecto más práctico, hace hincapié en que se apostó porque el calendario tuviera suficiente espacio para poder realizar anotaciones en él.

Campaña vinculada a zona rural

La responsable del Serviciu de Normalización L.lingüística, Mónica Rodríguez, asegura que todas las campañas que se sacan vinculadas al ámbito rural son muy bien recibidas por los vecinos. Recuerda, que el último calendario que publicaron estaba dedicado a la huerta y que también había tenido mucho éxito. “Son campañas adaptadas al contexto, a la zona rural en la que vivimos, así que son muy bien recibidas, porque a la gente le gusta verse reflejada en lo que se hace”, detalla.

Como ejemplo tiene la historia de un vecino del pueblo de Vegameoro, Juan del Riesco, de 96 años, que no ha dejado que en su casa cuelguen el calendario, porque le gusta poder cogerlo para leer los refranes cada día.

Unos refranes que fueron recogidos en trabajos de campo realizados en los pueblos del concejo por la propia responsable del servicio a lo largo de los años y que decidió recuperar para este proyecto. “Es información que ya teníamos recabada y que aprovechamos para divulgarla, todos los refranes se vinculan con el mes en el que aparecen y hablan del tiempo, la huerta, en definitiva, todo lo relacionado con costumbres y usos de cada época del año”, subraya Mónica Rodríguez.

Con este tipo de campañas lo que busca el Serviciu de Normalización L.lingüística es normalizar vocabulario en asturiano como puede ser, en este caso, el nombre de los meses y de los días a la semana. Además, en este calendario se utilizan “las denominaciones patrimoniales del Occidente y no las que se estandarizaron, palabras que se reflejan muy bien en los refranes”, subraya.

"Cuidadín, que vou dientro"

Este mismo mes también han puesto en marcha una campaña con la que se busca demostrar el potencial de idioma para usarlo en diferentes ámbitos. En esta ocasión se usa para crear una pegatina para pegar en los coches en la que se advierte de la presencia de niños. “Cuidadín, que vou dientro”, se puede leer en el adhesivo que lleva la imagen de un pollito de urogallo, conocido en asturiano como feisán. “Como es una campaña creada solo en Cangas del Narcea en el diseño nos esmeramos en buscar algo que hiciera un guiño al concejo, algo autóctono y pensamos en un pitín de feisán”, detalla Mónica Rodríguez, que asegura que la iniciativa está teniendo mucho éxito, aunque el público objetivo al que va dirigido es más reducido que en el caso del calendario, por lo que en cifras no puede ser comparable.

“Con estas campañas se pretende mostrar la potencialidad del idioma y que tiene una capacidad infinita para usarse en cualquier ámbito, en distintas situaciones vitales e intereses sociales, porque es igual de digno y de guapo”, subraya.