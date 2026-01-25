La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: "Esta etapa ha significado mucho"

La diputada popular Cristina Vega, canguesa de la localidad de Dagüeño, renunciará el martes a su acta de diputada en la Junta General del Principado. Lo hace tras aprobar una oposición de ámbito nacional cuyo puesto es incompatible con el acta. "Lo dejo con tristeza, porque esta etapa ha significado mucho para mí, pero también con la tranquilidad de haber actuado desde la responsabilidad", señala Vega, que lleva en política desde 2015.

El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, fichó a esta aparejadora en el año 2015 para la lista del PP cangués. Fue en 2019 cuando dio el salto a la política regional de la mano de Álvaro Queipo y, tanto en 2019 como en 2023, se presentó como número dos en la circunscripción occidental. Sin embargo, siempre tuvo claro que la política no sería para siempre. Formada en Arquitectura técnica y en Ciencias Políticas, es máster en profesorado de Matemáticas. De hecho, cuando se incorporó al equipo popular trabajaba como aparejadora y tenía una academia donde daba clase de matemáticas.

"Tanto yo como todos los que están a mi lado sabían que esto no era para siempre. La política es intensa y, de hecho, ya dudé en presentarme a las últimas elecciones. Ahora tocaba elegir", señala Vega, que seguirá manteniendo su acta de concejala en Cangas, donde es primera teniente de alcalde.

"Constancia y cercanía"

"Tras aprobar una oposición de ámbito nacional, y entrar en la bolsa de interinidad, debo incorporarme a un nuevo puesto de trabajo incompatible con el acta de diputada, lo que hace inevitable esta decisión, pero seguiré como concejal en Cangas del Narcea, por ser compatible, y el espacio desde el que seguiré trabajando por mi concejo y por el Occidente", señaló Vega en un comunicado en sus redes sociales, donde defendió que en estos seis años representando al Occidente lo ha hecho "con constancia, cercanía y sin dejar nunca de pisar el territorio".

El jueves se enteró de que debía incorporarse a su nuevo puesto y, tras dar cuenta de la situación al presidente del partido, decidió hacer pública este domingo la noticia. Eso sí, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, prefiere no desvelar el lugar, ni el puesto que va a desempeñar para no generar ningún tipo de controversia.

Gracias de corazón a Queipo

"Quiero agradecer de corazón a Álvaro Queipo, compañero de batallas cuando ambos fuimos diputados del Occidente y hoy presidente del Partido Popular de Asturias, por su apoyo, su confianza y por haber compartido camino en la defensa de nuestra tierra. Y a Salvador Méndez, compañero leal e incansable en la lucha por el Occidente asturiano", añade Vega en un comunicado donde da las gracias a todas las personas "que acudieron a mí con sus problemas, confiando en que podía ayudarles. Esa confianza ha sido siempre la mayor responsabilidad y el mayor orgullo".

A renglón seguido señala que se va "con la satisfacción de haber conseguido avances importantes, como la tan necesaria UVI móvil del Hospital Carmen y Severo Ochoa, y también con la espina de no haber logrado algo tan justo y tan necesario como la autovía del Suroccidente, una reivindicación que seguirá siendo irrenunciable y con la preocupación de que la despoblación del occidente siga sin recibir la atención necesaria". También, añade su apoyo y compromiso hacia el PP.

Cristina Vega y Álvaro Queipo, juntos en Cangas. / PP

"La mejor voz del Suroccidente"

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, no ha tardado en reaccionar al anuncio de su compañera, recordando los numerosos momentos que pasaron juntos. "Muchos, muchísimos momentos de alegría, de satisfacción por ver que lo que hacemos merece la pena, por pelear por lo que creemos justo. En estos, siempre tuve la mejor compañera. Pero también momentos malos. Momentos tristes. Días que se torcían. Cosas que no salían y problemas que no pudimos resolver. En estos, siempre tuve a la mejor amiga. La que pienso conservar", precisó Queipo, convencido de que Asturias "pierde una enorme diputada".

Por su parte, la secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, escribió en sus redes sociales un mensaje dando cuenta de la "valía política incuestionable" de Cristina Vega, a quien, añade, echará mucho de menos. "Gracias por tanto, por tu cariño, por tu ejemplo y por tu lealtad", apunta Llaneza, que alaba tanto la faceta profesional como la personal de la canguesa.

Desde el PP de Cangas han transmitido su agradecimiento a Vega: "Sin menospreciar a nadie, has sido la mejor voz que hemos tenido del Suroccidente asturiano en la Junta General. Tenemos la gran suerte de seguir contando contigo en Cangas y, allí donde vayas a trabajar, tendrán la gran suerte de tener a una funcionaria honesta y legal por encima del resto de cuestiones. Mucha suerte en tu nuevo camino".

Cambio en el equipo

La marcha de Cristina Vega obliga a correr la lista de los últimos comicios, cuando el PP logró tres diputados por la circunscripción occidental. La tercera plaza fue para el exalcalde de Coaña, Salvador Méndez. Justo tras él, en el número 4, figura la tapiega Salomé Sánchez, quien previsiblemente ocupará el puesto de Vega.

Sánchez es concejala de Servicios Sociales, Salud y Hacienda en Tapia, además de segunda teniente de alcalde. Desde el año pasado es también la mujer del alcalde popular Pedro Fernández.