Éxito de participación en el concurso de vinos caseros: treinta inscritos buscan llevarse el título a la mejor elaboración de esta añada

El Concurso de Vinos Caseros Santiso estará reñido este año, pues se han inscrito a la cita nada menos que treinta vinos, once más que en la edición de 2025. Todos los vinos presentados se someterán a una cata a ciegas por un jurado profesional, que tendrá lugar en los próximos días en Cangas del Narcea. De esta cata profesional saldrán ocho finalistas (cuatro más que el año pasado), que se someterán a una cata popular el día de la fiesta de Santiso, el domingo 1 de febrero.

El Museo del Vino del Ayuntamiento de Cangas organiza esta cita que busca "promover la tradición vitivinícola local, poner en valor la elaboración artesanal de vino y fomentar la participación vecinal en las actividades culturales del municipio". Los organizadores agradecen la respuesta de los productores caseros.

"Hemos podido comprobar que muchos de los elaboradores es la primera vez que se han animado a participar. A todos, los que nunca os habéis presentado, a los que repetís, y a los que es la primera vez, gracias por mantener viva la tradición tan guapa de elaborar vino para la casa", apuntan.

Muchos tintos

De los treinta vinos presentados, la mayoría (26) son vinos tintos y hay cuatro en la categoría de vino blanco. "Los vinos nos llegan desde todo el territorio: Castro de Sierra, Villar de Naviego, Carballo, Puenticiella, Limés, El Puelo, Villar de Vergame, Agüera del Coto, La Regla, Gedrez, Jalón, Biesas, Bimeda, Tebongo, Pambléi, Acio, Barzaniellas, Pontón, Llano...etc.", precisan desde el Museo del Vino.

El certamen elegirá las mejores elaboraciones de esta añada realizada de forma casera, tanto tintos como blancos. Se trata de una costumbre muy arraigada en el concejo, que cuenta con alrededor de unas 300 pequeñas bodegas de producción propia, cuyo resultado es el consumo familiar. El año pasado el título fue para Andrés Fernández, del pueblo de Jalón.

Aunque el día de la fiesta será el domingo 1 de febrero, cuando se celebrará una misa con procesión, si el tiempo lo permite, y alguna de las bodegas de la localidad abrirá sus puertas para repartir el vino nuevo y poder seguir disfrutando de la tradición, el día del patrón es el 28 de enero. Una jornada que en Cangas del Narcea es conocida como el día de “Santisón” y en la que también se celebra una misa y se realiza el reparto de un bollo y el vino entre los asistentes a mediodía.