"No permitiremos que la actitud de unos pocos empañe los valores del fútbol", señala el Narcea tras el incidente en un partido del alevín

La directiva de la Sociedad Deportiva Narcea ha emitido un comunicado de repulsa ante los graves hechos registrados este sábado, en un partido que enfrentaba al equipo alevín "B" local contra el del Club Deportivo Grujoan, de Oviedo. "No permitiremos que la actitud de unos pocos empañe los valores del fútbol. Especialmente en categorías de formación, nuestra prioridad absoluta debe ser fomentar el compañerismo, la competencia sana y el respeto", señala el club tras el incidente en El Reguerón-Francisco Rodríguez García.

"El conflicto se originó tras la expulsión de un jugador del equipo visitante por agredir físicamente a un jugador de la S.D. Narcea. Lejos de calmarse la situación, la familia del jugador expulsado reaccionó de manera inusitada, instando al menor a persistir en la agresión y dirigiendo insultos tanto al equipo arbitral como a los jugadores presentes", relata la directiva. Ante el clima de tensión generado en las gradas, continúa el comunicado, "y con el fin de proteger a los niños y niñas —quienes no deberían ser testigos de semejante espectáculo—, los delegados de ambos clubes acordaron, de forma ejemplar, la suspensión inmediata del partido".

Relación histórica de respeto

La directiva valora y acepta "sinceramente las disculpas transmitidas tanto por el delegado como por el presidente del Grujoan" y deja claro que "ambos clubes mantienen una relación histórica de respeto y cordialidad". En este sentido añaden: "Entendemos que este incidente es un hecho aislado y puntual que no define la trayectoria de dos instituciones que siempre han destacado por un comportamiento excelente de sus aficiones".

Los cangueses reiteran su compromiso con el deporte formativo y expresan su "voluntad de seguir colaborando estrechamente con clubes vecinos para que el fútbol siga siendo, por encima de todo, un espacio educativo y seguro para los menores". El presidente del Narcea, César Rodríguez, da cuenta, a preguntas de este periódico de lo mucho que el incidente afectó a los jugadores: "Estaban muy afectados, algunos llorando y todos compungidos. Este lunes la delegada del menor hablará con ellos. Nunca habíamos vivido algo así en categorías inferiores".

Noticias relacionadas

César Rodríguez deja claro que se trató de un episodio "totalmente vergonzoso" y reiteró su máxima condena. Con todo, dejó claro que el incidente fue un hecho aislado protagonizado por una pareja y defiende la actitud general del equipo visitante porque "se portaron maravillosamente".