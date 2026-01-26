Si te gusta la fiesta de Santiso, aquí tienes el programa completo para no perderte esta celebración en torno al vino

El barrio de Santiso, en Cangas del Narcea, se prepara para la fiesta. El día grande será este próximo domingo con un apretado programa de actividades. Y, como es tradición, el plato fuerte será la cata popular de vinos que organiza el Ayuntamiento de Cangas a través del Museo del Vino. Este año, además, con gran éxito de participación por parte de los elaboradores caseros. Sin embargo, antes, este miércoles día 28, se festejará al santo en una jornada conocida como "Santisón".

El Ayuntamiento cangués divulgó este lunes el cartel anunciador del evento. El miércoles la cita será a las 13:00 horas con la celebración de una misa en honor a San Tiso, seguida del reparto de vino y bollo. Por su parte, el domingo la fiesta comenzará a las 11:30 horas, cuando se abrirá la inscripción de los catadores dispuestos a dar su parecer sobre los vinos de esta añada. A las 12:00, cerrada la inscripción, se asignarán las mesas para la cata, que tendrá lugar entre las 12:30 y las 13:15 horas.

Proclamación de los ganadores

A las 13:30 horas tendrá lugar la misa y la procesión en honor al patrón del barrio, San Tiso. Tras los actos religiosos, a las 14:00 horas será la proclamación de los ganadores y la entrega de premios. Se conocerá entonces al sucesor de Andrés Fernández, cuyo vino resultó premiado como el mejor en la pasada edición.

La fiesta estará amenizada por el grupo "Los Cachos". "No faltes a la primera fiesta del año", anima el consistorio cangués sobre esta celebración.