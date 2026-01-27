El estudio que da esperanza a los agricultores cangueses afectados por la plaga de la rata topo

Los pastizales de la zona alta de Cangas del Narcea llevan años sufriendo la incidencia de la rata topo, una plaga con graves consecuencias económicas para los agricultores del concejo. Por eso, los cangueses son los principales interesados en el trabajo de teledetección realizado por un grupo de investigación del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida), que permite hacer un seguimiento integral a las poblaciones de esta especie en las zonas donde causan daños.

El trabajo, que acaba de ser publicado en la revista Scientific Reports bajo el título "Large-scale remote sensing model enables an integrated monitoring approach for high-resolution tracking pest vole populations", está liderado por Aitor Somoano y Ana del Cerro. El sistema empleado "combina datos recogidos en campo con información obtenida por satélite, lo que facilita un control detallado y continuo de la detección y expansión de estos roedores en amplias áreas agrícolas".

"Gracias a este enfoque innovador, el Serida ha conseguido desarrollar un modelo predictivo de hábitat, que identifica con una precisión del 97% las zonas donde la especie está presente o podría expandirse y un índice optimizado de daños capaz de estimar la cantidad de roedores en función del nivel de daño que se observa en la vegetación. Además, el modelo determina las épocas del año más adecuadas para realizar el seguimiento de las poblaciones", según la información facilitada por el Principado.

Detalle del animal. / Serida

Graves daños

Señala el Principado que "la rata topera es un roedor considerado perjudicial, que puede convertirse en una plaga agrícola de gran relevancia cuando sus poblaciones experimentan explosiones demográficas". En este sentido, el investigador Aitor Somoano, señala que "los topillos causan graves daños en pastos y cultivos, generan importantes pérdidas económicas y pueden suponer un riesgo para la salud pública, ya que son capaces de actuar como reservorios de algunas enfermedades transmisibles al ser humano".

En esencia, las herramientas desarrolladas por el Serida "permiten identificar con antelación aquellas zonas en las que exista una mayor probabilidad de que se produzca una explosión poblacional de la rata topera, incluso sin necesidad de realizar muestreos continuos en campo". Consideran que "con este sistema, se podrá llevar a cabo una gestión más oportuna y eficiente de esta especie perjudicial y avisar a agricultores y ganaderos para que adopten medidas de control".

El estudio previo se realizó en la comarca gallega de Los Ancares y los expertos defienden que reduce la necesidad de muestreos, permite vigilar grandes superficies agrícolas gracias al uso de imágenes satelitales, ayuda a tomar "decisiones más informadas" y "puede aplicarse a otras especies de roedores y a regiones con condiciones similares".