El Narcea celebra una nueva victoria: “Sumamos otros tres puntos muy importantes”
Los de Cangas del Narcea se enfrentaron al Praviano y marcaron los dos goles del encuentro
El Narcea cerró otra jornada más con victoria fuera de casa. En esta ocasión, frente al C.D. Praviano en el campo de La Figalona. Los de Cangas del Narcea marcaron los dos goles del partido y lo hicieron en el primer tiempo, obra de Marino Menéndez y Pedro Sierra.
“El rival, a pesar de ser el último clasificado, apretó, mandando muchos balones al área”, describe el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que asegura que el partido se inició con “mucho duelo y choque”. No obstante, con la llegada del primer gol, en el minuto 21, el Narcea comenzó a ganar en seguridad. “A partir de ahí, hasta el final del primer tiempo tenemos muchas ocasiones claras”, destaca Linde.
En el segundo tiempo, el Narcea reconoce que comenzó muy bien consiguiendo dominar la primera media hora, incluso con opciones de llegar a marcar un tercer gol que finalmente no llegó.
“Sumamos otros tres puntos muy importantes a la espera de ver la evolución de los jugadores que acabaron tocados”, detalla el entrenador cangués.
El próximo fin de semana, el Narcea vuelve a jugar fuera de casa para enfrentarse el domingo al Fabril C. D., “uno de los equipos que están arriba e intentan seguir puntuando”, apunta Andrés Linde.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores