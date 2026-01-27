El Narcea celebra una nueva victoria: “Sumamos otros tres puntos muy importantes”

El Narcea cerró otra jornada más con victoria fuera de casa. En esta ocasión, frente al C.D. Praviano en el campo de La Figalona. Los de Cangas del Narcea marcaron los dos goles del partido y lo hicieron en el primer tiempo, obra de Marino Menéndez y Pedro Sierra.

“El rival, a pesar de ser el último clasificado, apretó, mandando muchos balones al área”, describe el entrenador del Narcea, Andrés Linde, que asegura que el partido se inició con “mucho duelo y choque”. No obstante, con la llegada del primer gol, en el minuto 21, el Narcea comenzó a ganar en seguridad. “A partir de ahí, hasta el final del primer tiempo tenemos muchas ocasiones claras”, destaca Linde.

En el segundo tiempo, el Narcea reconoce que comenzó muy bien consiguiendo dominar la primera media hora, incluso con opciones de llegar a marcar un tercer gol que finalmente no llegó.

“Sumamos otros tres puntos muy importantes a la espera de ver la evolución de los jugadores que acabaron tocados”, detalla el entrenador cangués.

El próximo fin de semana, el Narcea vuelve a jugar fuera de casa para enfrentarse el domingo al Fabril C. D., “uno de los equipos que están arriba e intentan seguir puntuando”, apunta Andrés Linde.