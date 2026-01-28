Cangas del Narcea rinde homenaje a los militares cangueses que estuvieron de misión en Eslovaquia: “Estamos muy orgullosos de ellos”

Los cinco militares cangueses que participaron en la Operación Flanco-Este SVK IV, dentro del grupo táctico del batallón “San Quintín” del Regimiento Príncipe número 3, fueron recibidos este martes en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea por el equipo de gobierno. Una tradición que se viene repitiendo tras cada misión en la que participan los militares cangueses desde 2013.

“Es una manera de reconocer el trabajo y el esfuerzo de los que se han desplegado en la zona de operaciones, es un apoyo que se nota mucho cuando estás fuera”, agradece el comandante del Regimiento, el también cangués David Allonca que acompañó a los soldados, y que asegura que “llena mucho que te reciban en tu pueblo, porque es tu gente”.

El comandante David Allonca entrega una señal a Cangas del Narcea al alcalde, José Luis Fontaniella. / R. D. Á.

El sargento primero Emilio Ramos, el cabo primero Miguel Fernández, el cabo Marcos Muñiz y los soldados Alejandro Menéndez y Jorge Rodríguez, son los cangueses que participaron en la misión de disuasión de la OTAN en el este de Europa, en concreto, los cangueses estuvieron en Eslovaquia de julio a diciembre. “El trabajo allí es tener presencia y realizar ejercicios con ejércitos de otros países, la idea es estar preparados por si hay que desplegarse más al este cerca de Ucrania” detalla el Comandante.

Noticias relacionadas

En la recepción, los militares recibieron de manos del alcalde, José Luis Fontaniella, una placa personalizada. “Queremos reconocer el servicio público que estos militares hacen por su país. Lo hacemos sabiendo que no son de cualquier sitio sino de Cangas del Narcea. El gobierno de Cangas está convencido de que nuestro mayor valor es nuestra sociedad y, dentro de esta tenemos muchas personas destacadas en distintas acciones”, subraya el Alcalde, que asegura que con este recibimiento buscan que los militares cangueses sepan que su concejo está “muy orgulloso de ellos”.