Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: "No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo"

“No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo”. Es la última de las pancartas colgadas en el puente colgante de Cangas del Narcea esta misma semana, dando continuidad a las que habían aparecido hace diez días pidiendo perdón y una nueva oportunidad. Unos mensajes que durante estos días han dado mucho de qué hablar en la calle y en redes sociales.

Finalmente, la historia ha finalizado con el autor contándolo todo. Este miércoles se desveló que las pancartas forman parte de la campaña de promoción de carnaval y San Valentín, organizada desde la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (APESA) y la Junta Local de Hostelería, con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Dos celebraciones que han decidido fusionar bajo el título el “Carnaval del amor”, al coincidir el día de San Valentín el sábado previo al martes de carnaval, fecha en la que Cangas del Narcea celebra la fiesta de disfraces con un desfile por el centro de la villa y concurso durante la tarde.

En la campaña promocional, hosteleros y comerciantes quisieron jugar con unos mensajes ambiguos. Hacer creer que lo que había detrás de los primeros mensajes aparecidos: “Perdóname, no volverá a pasar. Te amo mi corazón” o “Dame otra oportunidad”, era una historia de amor de pareja. Sin embargo, se trataba de una llamada de atención para repensar la relación con el comercio local. “Muchas veces se sale fuera a comprar cosas que podemos encontrar en el comercio local, abandonamos lo nuestro y luego nos arrepentimos y volvemos a casa”, explican y ahondan en que el mensaje que se quiere transmitir es que “aquí tenemos de todo y a veces no lo apreciamos como se debería”.

De este modo, invitan a los vecinos a que los regalos de San Valentín o los disfraces y accesorios para componer la caracterización del atuendo de carnaval los compren en Cangas del Narcea, así como que se disfrute de la celebración en la villa. “Las pancartas solo eran el prólogo de la que se nos viene encima. Si os gustó el drama… Esperad a ver la fiesta”, anima desde sus redes sociales Apesa.

El “Carnaval del amor” comenzará el sábado 14 de febrero con el desfile de las máscaras y disfraces por el centro de la villa durante la tarde y el posterior concurso para elegir a los mejores caracterizados, que tendrán premio. El martes, a partir de las 17.30 horas, los más pequeños serán los protagonistas de la fiesta con su propio concurso de disfraces.