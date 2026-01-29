La asociación de turismo rural "Fuentes del Narcea" ya tiene fechas y lema para su Festival de ecoturismo: su séptima edición se dedicará a Muniellos

“Ye de casa. Muniellos. Tu reserva” es el lema de la séptima edición del Festival de ecoturismo “En peligro de extinción”, que organiza la asociación de turismo rural “Fuentes del Narcea”. Este año han querido dar protagonismo al bosque de Muniellos coincidiendo con el 25º aniversario de la declaración de Muniellos como Reserva de la Biosfera. Se convierte así en "brújula" para mostrar "tanto la belleza del enclave como su fragilidad, reivindicando la conservación de lo irreemplazable", destacan.

Las actividades y experiencias que ofrece el festival se desarrollarán a lo largo del mes del mayo, durante los fines de semana del 9 al 31. Como novedad, en esta edición, el festival creará un nuevo lugar de descanso en el territorio —un banco de madera para contemplar el paisaje—, una iniciativa que titulan “Este es mi banco y no sale en Google Maps” y que refuerza la idea de legado que tiene el festival.

Mercado inaugural

Además, inaugurará el evento su tradicional Mercao Natural y Artesano, que se celebrará el primer fin de semana en las inmediaciones de Muniellos, y en el que se unirá gastronomía, artesanía, naturaleza y salud. Durante las diferentes jornadas en las que se desarrolla se invitará a los asistentes a cuidar de la salud y disfrutar de la naturaleza con “movimiento, paseos conscientes y baños de bosque para recargar el cuerpo y la mente al ritmo tranquilo de la comarca”. Las diferentes propuestas darán protagonismo a las mujeres rurales productoras “poniendo rostro y valor a quienes sostienen el territorio cuando casi nadie mira, de forma cercana, auténtica y con nombre propio”.

También se creará un mapa de experiencias para facilitar el acceso al programa y a las actividades que se desarrollan durante el año. Asimismo, se nombrará a un nuevo “Guardián rural”, un reconocimiento reservado “a un ‘paisano’ de la comarca que haya trabajado por acercar la naturaleza a las personas desde el conocimiento, el respeto y una mirada local”.

El Festival de ecoturismo “En peligro de extinción” nació con un mensaje provocador que sigue vigente: “Visibilizar aquello que está ‘en riesgo’ —oficios, saberes, biodiversidad y formas de vida— y defender el derecho a vivir del territorio con dignidad”. La asociación de turismo rural señala que, en 2026, ese propósito se traduce en una propuesta más clara: “Celebrar no es solo observar, es participar, aprender, degustar, implicarse y escuchar a quienes mantienen vivo el Fuentes del Narcea cotidiano”.