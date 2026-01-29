Cangas del Narcea celebra su primera fiesta del año con el vino nuevo como protagonista: “Hay mucha ilusión y emoción”

Con especial ilusión disfrutó de la fiesta de Santiso, que se celebra en el barrio bodeguero homónimo de Cangas del Narcea, Nieves Lázaro Uría. Es vecina del barrio desde este verano. De él había sido su familia materna, aunque ella siempre residió fuera, lo que le impidió poder disfrutar de esta fiesta tan tradicional y con tanto arraigo en la villa, que conocía por lo que su familia le había contado.

“Tengo cartas que mi madre escribía a mi padre en las que hablaba de esta fiesta y hoy estoy viviendo este momento con mucha ilusión y emoción”, explica Nieves Lázaro, que quiso ofrecer la misa de la fiesta a su tía Argentina, quien residió en la casa del barrio que ella ha podido reformar y que le ha dado la oportunidad de cumplir su sueño de vivir en Cangas del Narcea.

El sacerdote Miguel Vilariño bendice los bollos de Santiso junto al Cofrade Mayor Alfredo García. / D. Álvarez

La celebración de este miércoles, la que coincide con el día del Santo, es la que se conoce en Cangas del Narcea como “Día de Santisón”. Aparte del acto religioso a mediodía y del posterior reparto del bollo en el Museo del Vino, es tradición y, así se sigue manteniendo, organizar cenas en las bodegas del barrio en las que el protagonista es el vino nuevo.

El domingo, la pequeña capilla milenaria del barrio volverá a estar de fiesta para celebrar de nuevo a su patrón en el que se conoce como “Día de Santisín”. Al no ser día laboral, es el que siempre acogía a más público y familias completas para disfrutar de la primera fiesta del año en el concejo.

“Somos incondicionales, mientras podamos siempre venimos porque es una tradición venir a la misa de Santisón y cuando los hijos eran pequeños veníamos a comer el bollo”, cuenta Adela González, que lleva 60 años participando de la fiesta. También Elvira Frade que recuerda cuando se abrían todas las bodegas para ofrecer la prueba del vino nuevo y los mayores preparaban cenas en sus bodegas. “Venían a cenar y hacían fuego en el suelo para asar chorizos, lo disfrutaban mucho”, rememora.

Por la izquierda, María Diez, Adela González, Natividad Herrero y Soledad Uría, asistentes a la fiesta. / D. Álvarez

Por rendir ofrenda al Santo, acude cada vez que puede Natividad Herrero, que, aunque no es natural de Cangas del Narcea, en donde reside desde hace 52 años, tiene mucha vinculación con la celebración. “Paso por aquí de paseo y siempre me paro a pedir algo a Santiso, así que vengo a la misa del día 28 o del domingo para agradecer”, destaca.

Carmen García destaca de la celebración su familiaridad: "Es diferente, muy familiar, de pueblo, una cita donde encontrarte con gente que hace tiempo que no te ves".

La fiesta continuará el domingo 1 de febrero con la misa a las 13.30 horas. Antes tendrá lugar la cata popular del Concurso de Vinos Caseros Santiso, que organiza el Museo del Vino de Cangas al que se han presentado 30 vinos, siendo la mayoría tintos (26) y cuatro blancos. A la final del domingo llegarán ocho finalistas que serán seleccionados en dos catas previas realizadas por un jurado profesional. La primera tuvo lugar la tarde de este miércoles y la segunda será la tarde de hoy jueves. A las dos de la tarde se darán a conocer los mejores vinos del certamen.