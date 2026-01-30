Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La razón por la que La Dolorosa lucirá más y mejor que nunca en las procesiones de Semana Santa en Cangas

"El proyecto de mejorar el paso de La Dolorosa nos tiene apasionados. Con esta peana lo que hacemos es elevar a la Virgen y realzarla", señala el hermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Salud

Un momento de la procesión del año pasado.

T. Cascudo

Cangas del Narcea

La Cofradía del Cristo de la Salud, que nació en 2020 en Cangas del Narcea, no para de crecer y de mejorar su puesta en escena y organización. La última novedad es la incorporación de una peana para el paso de la Virgen de La Dolorosa. Esta compra permitirá realzar la figura y que luzca más que nunca durante su recorrido por las calles canguesas la próxima Semana Santa.

"El proyecto de mejorar el paso de La Dolorosa nos tiene apasionados. No es una estructura muerta, se va mejorando y con esta peana lo que hacemos es elevar a la Virgen y realzarla", señala el hermano mayor, Manuel Rodríguez, que hace unos días se desplazó a Ciudad Real junto al diputado mayor y capataz, David Membiela. La pieza, de 90 por 90 centímetros y alrededor de 35 centímetros de alto es metálica y adornada en plata y ha sido elaborada por la prestigiosa Orfebrería de Orovio de la Torre.

Detalle de la estructura que soporta a La Dolorosa, con la peana incorporada.

Un referente

Cuenta Rodríguez que fueron los artesanos encargados de hacer el paso de La Dolorosa en 2023 y con ellos se están asesorando para mejorar paulatinamente la estructura. "Es uno de los talleres más importantes de España, un referente, y nos dejamos aconsejar. Estamos con ellos desde el principio y tienen también la ilusión de vernos crecer", señala Manuel Rodríguez, que da cuenta de que este proyecto de embellecer La Dolorosa, pieza principal de la Semana Santa canguesa, comenzó hace meses. De hecho, la peana se encargó en junio del año pasado. Cada decisión se medita mucho, ya que se trata de inversiones elevadas.

El colectivo va mejorando año a año e incorporando novedades. El año pasado se estrenó el estandarte de la Cofradía y este año toca la peana. "En cada decisión nos dejamos asesorar porque somos una Cofradía joven, pero nos gusta ser esponjas e ir aprendiendo", señala el hermano mayor, que recibe buenas críticas sobre el trabajo que están realizando. "Como organización vamos muy deprisa y estamos consiguiendo cosas importantes", apunta Manuel Rodríguez.

En este objetivo de aprender, se enmarca la visita a Orfebrería de Orovio de la Torre, que se extendió durante dos horas. "Visitamos la gran exposición, el taller y sobre todo, aprovechamos para hablar largo y tendido y con muchas preguntas por parte de nuestro capataz para seguir, de la forma más adecuada y correcta con nuestro proyecto", precisan, al tiempo que dan cuenta de la ilusión de este proyecto de La Dolorosa, con el que aspiran a tener "uno de los pasos más bonitos" de Asturias.

Función Principal

El colectivo, que suma 250 socios, ya está volcado en la próxima Semana Santa. Ya están en marcha los ensayos del grupo de tambores y de los costaleros y, el próximo 21 de febrero, celebrarán su "Función principal" en la basílica de Santa María Magdalena. En el acto tendrá lugar el traslado extraordinario del Santo Cristo de la Salud al altar mayor y, tras la misa, será la bendición y entrega de las medallas a los nuevos cofrades.

El programa comienza a las 20:00 horas y terminará con una cena de hermandad. Asimismo tendrá lugar la Junta General Ordinaria en la que se expondrá la memoria del año pasado y las cuentas, así como el presupuesto y las actividades previstas para este año.

TEMAS

