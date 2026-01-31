Los autocaravanistas celebran la creación de la nueva área en Cangas del Narcea: “Es clave para una convivencia equilibrada”

Las obras de la nueva área de autocaravanas de Cangas del Narcea, situada en la zona de El Reguerón, siguen avanzando a buen ritmo. La idea es que para finales del mes de febrero ya estén finalizadas. Una noticia que ha sido bien recibida por los amantes de este tipo de turismo sobre ruedas, que aplauden que los municipios se sumen a ofrecer este tipo de espacios a los autocaravanistas.

La Asociación Española de la Industria y comercio del Caravaning (ASEICAR) ha celebrado a través de sus redes sociales la obra que se está desarrollando en Cangas del Narcea. Realizan una valoración “muy positiva” de los pasos que se dan para lograr dotar de infraestructuras “bien planificadas, seguras y sostenibles” para dar un servicio a las personas que deciden viajar en autocaravanas. Unos espacios que aseguran que son “clave para una convivencia equilibrada entre viajeros, vecinos y territorio”.

Ocho plazas de 28 metros cuadrados

El área de autocaravanas contará con ocho plazas de una superficie de 28 metros cuadrados cada una, dotadas con zona de muelle que dispondrá de una rejilla para el vaciado de aguas grises, un punto de vaciado del casete químico, dos grifos de agua y un enchufe para dar suministro eléctrico y la carga de las baterías.

Además, el Ayuntamiento cangués explica que se dotará al área de un "sistema de videovigilancia mediante cámaras de circuito cerrado para garantizar la seguridad" y el acceso estará controlado por un sistema de barreras automáticas y lector de matrículas.

Asimismo, está previsto que el área cuente con una zona verde dotada de mesas y bancos, creando "un espacio acogedor y sostenible".

El presupuesto del área es de 144.042,08 euros, de los que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, subvencionarán 126.000 euros. Con esta actuación, Cangas quiere satisfacer "una demanda cada vez mayor" por parte de los autocaravanistas. Otros concejos del Occidente, como Salas o Tapia de Casariego, también han hecho en los últimos años una fuerte apuesta por este tipo de recursos y con muy buenos resultados en cuanto a ocupación.