El vino casero de Cangas sorprende a los catadores: "Nos lo han puesto muy difícil; estamos asombrados por la calidad"

El Concurso de Vinos Caseros de Cangas del Narcea entra en su fase final, en la que el gran público decidirá el nombre de los premiados en la cata popular. Los treinta vinos presentados en esta edición se lo pusieron "muy difícil" al jurado, que destacó la "calidad" de esta añada. Con todo, ya han elegido a los ocho que pasan a la gran final del domingo, cuando será la cata popular en el barrio de Santiso.

El Ayuntamiento de Cangas, a través del Museo del Vino, organiza esta cita que cada año va a más. Los organizadores agradecen "de corazón" la implicación del jurado profesional compuesto por de la directora técnica de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas, Alicia Fernández; el bodeguero Luciano Gómez, de Bodegas La Verdea; el vicepresidente de la Asociación de Museos del Vino de España y miembro de la directiva de la Cofradía del Vino canguesa, Joaquín Fernández, junto a su compañero, el cofrade Fernando González.

Aprobado generalizado

"Este año no hay ningún vino suspenso, que no es poco. Otros años había entre un veinte y un treinta por ciento de los presentados que no superaban los 50 puntos, pero este año la calidad ha sido excepcional y quedamos todos asombrados", señala Joaquín Fernández, que da cuenta de la dificultad de elegir a los ocho productos que debían pasar a la fase final. Los que han pasado la criba, señala este experto, son vinos "autóctonos y bien hechos". Está convencido de que los elaboradores caseros beben también del salto de calidad que han dado los vinos profesionales.

Joaquín Fernández considera que, pese al poco plazo que se dio este año para presentar los vinos a concurso, la respuesta fue magnífica. Por lo tanto, considera la cita un éxito y anima a la gente a asistir a la cata del domingo: "Se van a sorprender de la calidad". Joaquín Fernández considera que la tradición de elaborar vino en las casas sigue "muy viva".

Reflejo de la buena cosecha

La directora técnica de la DOP coincide con Joaquín Fernández en señalar la calidad: "Estamos totalmente sorprendidos. Los vinos caseros suelen tener defectos en aspectos como el aroma, pero este año respondieron bien tanto a la cata visual, como a la parte olfativa y en boca".

Alicia Fernández se muestra convencida de que estos buenos productos reflejan una buena cosecha como la vivida en Cangas. "En la cata vimos vinos con más capa de color, muy equilibrados en cuanto a acidez y grado alcohólico y con mucho aporte de aromas agradables. Fue una añada buenísima y, aunque quizás haya ahora menos vinateros caseros, se esmeran más", señala esta profesional, convencida de que "una buena cosecha hace un vino bueno".

Y añade: "Nos lo pusieron muy difícil y recomendaría a la gente que este domingo vaya y pruebe".