Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea

Los caldos y los cafés son las consumiciones que más ha puesto en la barra y mesas de su cafetería Tania Rodríguez durante los diez años que lleva al frente de su negocio situado en el centro de Cangas del Narcea. Una década de andadura que la hostelera no ha querido que pasase desapercibida y, para ello, realizó una gran celebración este viernes, en la que no faltó ni comida ni música en directo.

El 28 de enero de 2016 Tania Rodríguez inauguró La Perla, dando continuidad a un negocio que había estado en funcionamiento con unos dueños diferentes hasta el mes anterior. Comenzó con mucho trabajo, con una cafetería que tenía mucha demanda y un restaurante con menú diario.

Dificultad para encontrar personal

“Empezamos con muchísimo trabajo, pero en estos diez años se va viendo cómo el pueblo fue bajando de población, pero más que en los clientes, se nota en lo difícil que es conseguir gente para trabajar, lo que no te permite desarrollar la actividad al máximo, porque te faltan manos”, asegura la hostelera, que comenzó a trabajar en este sector de forma esporádica a los 16 años, pero fue después de estudiar y de pasar por diferentes trabajos cuando decidió decantarse por la hostelería.

“Siempre fue un sector que me encantó y a nunca me he arrepentido de la decisión de emprender, ni en los malos momentos”, recalca. Recuerda especialmente el susto que se llevó cuando a los dos años de abrir sufrió una explosión de gas en el local de madrugada, que no causó daños personales, pero sí materiales, ya que destrozó por completo la fachada, entre otras cosas. Luego llegaría la pandemia de Covid-19 en 2020, momento en el que decidió dejar de ofrecer menú diario y solo abrir la cocina bajo encargo, algo que mantiene hasta la actualidad.

Recuperar el menú del día

“A futuro quiero recuperar la cocina a diario, porque además ahora en Cangas hay poco restaurante con menú del día y hacen falta sitios que den de comer para los trabajadores y también para atender el turismo”, asegura.

Mientras tanto, reconoce que la cafetería continúa funcionando “muy bien”. “Siempre está llena, sobre todo en invierno, se vende mucho café y caldo, es el producto estrella”, detalla. Un servicio en el que cuenta con clientela muy fiel y habitual, a la que conoce por su nombre y también sabe perfectamente qué es lo que tomarán y cómo les gusta. “Tengo suerte de tener clientes que vienen todos los días y más o menos a la misma hora”, expone.

Una fidelidad que Tania Rodríguez quiso agradecer con la fiesta de aniversario, en la que también tocaba dar las gracias a su familia por el apoyo y al pueblo de Cangas en general por la acogida del negocio.