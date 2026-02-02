Un herido en un aparatoso accidente en el centro de Cangas del Narcea

Un herido leve en un aparatoso accidente que se produjo en el centro de Cangas del Narcea, en la calle Pintor Luis Álvarez, conocida popularmente como la Cuesta La Vega. El suceso se produjo pasadas las siete y media de la tarde y se vieron implicados tres vehículos.

Según señalan testigos presenciales, uno de los coches afectados estaba parado al lado de la acera, un segundo subía y la aparición de un tercero que bajaba la cuesta provocó el choque.

Hasta el lugar del suceso se trasladó una ambulancia que llevó a la persona herida al hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea. De la investigación del accidente y la regulación del tráfico se hizo cargo la Policía Local, por haber tenido lugar en zona urbana. No obstante, según confirma la Guardia Civil, los agentes locales requirieron de la presencia de la Benemérita como apoyo para practicar la prueba de alcohol y drogas.