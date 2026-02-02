Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

El Narcea suma otra victoria y ya piensa en volver a disputar el play-off de ascenso

El equipo cangués marca los dos goles del encuentro frente al Fabril en Gijón

Jugadores del Narcea.

Jugadores del Narcea.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

Un partido “muy igualado y equilibrado” disputó este sábado el Narcea frente al Fabril en el campo gijonés de Santa Cruz. En la primera parte, el entrenador cangués, Andrés Linde, asegura que el Fabril tuvo el dominio del encuentro, pero que en el minuto 25 el partido cambió y el Narcea comenzó a crear ocasiones.

Los dos goles no llegaron hasta la segunda parte y ambos fueron obra del jugador cangués Marino Menéndez. El primero se materializó en el minuto 51. “Al inicio del segundo tiempo, un balón que roba Marino al portero hace el primer gol, a partir de ahí el equipo se defiende muy bien y genera ocasiones”, describe Linde.

Un momento del partido del Narcea contra el Fabril.

Un momento del partido del Narcea contra el Fabril. / Cedida a LNE

El segundo gol llega en el minuto 73 y el Narcea siente que controla el partido. “No nos llegaron a hacer ocasiones claras y nosotros al final pudimos haber hecho más goles”, analiza el entrenador.

No obstante, el Narcea se fue de Gijón con tres puntos “importantes” que le mantienen en la parte alta de la tabla, en el segundo puesto, donde destacan sus victorias en los últimos cinco partidos. Esta situación hace que el equipo siga trabajando “con mucha ilusión” y con las ganas de “no renunciar a nada”, marcándose como gran objetivo el volver a disputar el play-off de ascenso.

Linde destaca la “gran actuación” de todo el equipo, pero, especialmente, la de Marino Menéndez, no solo por ser el autor de los dos goles del encuentro, sino porque es “un chico de 19 años, que es su primer año de futbolista aficionado y parece un veterano, está rindiendo en un nivel altísimo”.

Noticias relacionadas

El siguiente encuentro será contra el Marítimo Racing Club, donde esperan poder ganar y llevarse los tres puntos en casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  2. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  3. Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
  4. El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
  5. Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
  6. Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
  7. El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
  8. La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí

El Narcea suma otra victoria y ya piensa en volver a disputar el play-off de ascenso

El Narcea suma otra victoria y ya piensa en volver a disputar el play-off de ascenso

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la manta más barata del mercado: tamaño XL por solo 12,99 euros

El Principado se suma al frente común para que la Universidad de Oviedo ceda la facultad de Ciencias para transformarla en juzgados

El Principado se suma al frente común para que la Universidad de Oviedo ceda la facultad de Ciencias para transformarla en juzgados

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

Cogersa busca nuevas familias para hacer compost en casa: así puedes apuntarte y 68 concejos se suman a la campaña

Cogersa busca nuevas familias para hacer compost en casa: así puedes apuntarte y 68 concejos se suman a la campaña

Multado con 200 euros por no encender las luces obligatorias, más allá de la baliza v-16: la guardia civil vigila a los conductores asturianos

Multado con 200 euros por no encender las luces obligatorias, más allá de la baliza v-16: la guardia civil vigila a los conductores asturianos

Mañana habrá colas en Lidl para hacerse con el comedero de perros más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 2,99 euros

Mañana habrá colas en Lidl para hacerse con el comedero de perros más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 2,99 euros
Tracking Pixel Contents