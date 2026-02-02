El Narcea suma otra victoria y ya piensa en volver a disputar el play-off de ascenso
El equipo cangués marca los dos goles del encuentro frente al Fabril en Gijón
Un partido “muy igualado y equilibrado” disputó este sábado el Narcea frente al Fabril en el campo gijonés de Santa Cruz. En la primera parte, el entrenador cangués, Andrés Linde, asegura que el Fabril tuvo el dominio del encuentro, pero que en el minuto 25 el partido cambió y el Narcea comenzó a crear ocasiones.
Los dos goles no llegaron hasta la segunda parte y ambos fueron obra del jugador cangués Marino Menéndez. El primero se materializó en el minuto 51. “Al inicio del segundo tiempo, un balón que roba Marino al portero hace el primer gol, a partir de ahí el equipo se defiende muy bien y genera ocasiones”, describe Linde.
El segundo gol llega en el minuto 73 y el Narcea siente que controla el partido. “No nos llegaron a hacer ocasiones claras y nosotros al final pudimos haber hecho más goles”, analiza el entrenador.
No obstante, el Narcea se fue de Gijón con tres puntos “importantes” que le mantienen en la parte alta de la tabla, en el segundo puesto, donde destacan sus victorias en los últimos cinco partidos. Esta situación hace que el equipo siga trabajando “con mucha ilusión” y con las ganas de “no renunciar a nada”, marcándose como gran objetivo el volver a disputar el play-off de ascenso.
Linde destaca la “gran actuación” de todo el equipo, pero, especialmente, la de Marino Menéndez, no solo por ser el autor de los dos goles del encuentro, sino porque es “un chico de 19 años, que es su primer año de futbolista aficionado y parece un veterano, está rindiendo en un nivel altísimo”.
El siguiente encuentro será contra el Marítimo Racing Club, donde esperan poder ganar y llevarse los tres puntos en casa.
