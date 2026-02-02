Un vino casero elaborado en pleno corazón del parque natural de Fuentes del Narcea, ganador del concurso de Santiso

Andrés Fernández, vecino del pueblo cangués de Jalón, volvió a alzarse con el primer premio del Concurso de vinos caseros que organiza el Museo del Vino de Cangas del Narcea por la celebración de la fiesta de Santiso. Es el segundo año que se presenta al certamen y de nuevo consiguió el esperado primer permio, por lo que no podía evitar sentirse “muy emocionado”.

“Me encanta elaborar vino, pero me da mucho trabajo por eso me emociona haber ganado”, cuenta Fernández, que asegura que este año tiene un vino “buenísimo”. Aunque repite victoria, el vino presentado no es el mismo que llevó en la edición anterior. En esta ocasión la elaboración se hizo con uva mencía que fue a vendimiar a Cacabelos (León), al viñedo de un amigo. En 2025, el vino que presentó había sido de uva recogida en Ribeira Sacra (Lugo).

“Este año me gustó mucho más como me quedó el vino de la uva que traje de Cacabelos y acerté, gustó a la gente que es lo importante, porque elaborar vino lleva muchas horas”, reconoce el elaborador, que lleva toda la vida haciendo vino casa para consumo particular.

La edil Belén García junto a Andrés Fernández y Joaquín Fernández, vicepresidente de la Asocaición de Museos del Vino de España, durante la entrega del galardón. / D. Álvarez

A pesar de que, en su pueblo, situado en pleno parque natural de Fuente del Narcea, Degaña e Ibias y a 1.050 metros de altitud, nunca hubo viñedos, la tradición de hacer vino en casa estuvo siempre muy arraigado. Recuerda que sus padres, junto a un vecino, comenzaron a ir con un camión a buscar uva a Zamora. “Tardaban tres días en llegar allí, mientras tanto, en casa estábamos esperando que regresaran con la uva para pisarla en el propio camión y con un caldero se echaba el mosto una tina grandísima”, rememora.

Fernández explica que, aunque Jalón no es un pueblo propicio para el cultivo del viñedo, el vino era “esencial en la cultura de los pueblos”. Cuenta que era “indispensable para el día a día, un alimento más que acompañaba a muchos de los trabajos que se desarrollaban”. Entre ellos, recuerda el tener que ir con el ganado a la braña, siendo el vino esencial para combatir el frío, o como los trabajos en las tierras se alargaban durante jornadas enteras, por lo que la bota de vino siempre estaba presente.

Los ganadores del concurso: por la izquierda, Mario y Dolores García, Nilo González y Andrés Fernández. / D. Álvarez

Por ello, la tradición de hacer vino en casa, tan arraigada en Cangas del Narcea con más de 300 pequeñas bodegas de producción casera, va más allá de las localidades en las que se cultivaba el viñedo, encontrándose que en pueblos en los que no hay viticultura si hay tradición elaboradora, con uva comprada tanto en el concejo cuando se podía como en provincias vinícolas próximas, una costumbre que en la mayoría de los casos también es heredada de generaciones anteriores.

“Yo me planteé no perder esta tradición, tengo arraigo por las cosas que se hacían antes”, subraya el ganador, que reconoce que los vinos finalistas, que probó durante la cata, eran “muy buenos y muy ricos” por lo que considera que el resultado tuvo que ser “muy ajustado”.

En segundo lugar, quedó el vino elaborado por los hermanos Mario y Dolores García, de bodega El Araniego, de Cangas del Narcea, y, el tercer premio, se lo llevó Nilo González, de bodega Fariñas, también en Cangas del Narcea. En ambos casos con viñedos propios situados en las afueras de la villa canguesa.