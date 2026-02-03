De entrenar solo en el polideportivo a crear una velada de kickboxing: Pedro Molina crea afición con este deporte de contacto en Cangas del Narcea

Cangas del Narcea vivirá su primera velada de kickboxing el próximo sábado 7 de febrero, un deporte de contacto cuya afición va creciendo y que en Cangas del Narcea tiene como cara más reconocible a Pedro Molina, impulsor del encuentro.

Su afición por este deporte le hizo ser autodidacta. Comenzó entrenando él solo en el polideportivo municipal de Cangas del Narcea y llegó a competir durante seis años. Ahora es él quien instruye y forma a nuevos peleadores como entrenador, llegando a fundar el club “MK1” en 2023, que cuenta con una treintena de integrantes, a los que prepara con clases tres veces a la semana. Además da una formación más intensa para los cuatro miembros que están en competición, que también reciben apoyo en la parte deportiva de Rafa Sorribas, al frente de un gimansio, y en alimentación de Anabel Bello.

Su última aventura es organizar la velada de kikcboxing, la que será la tercera de Asturias, atrayendo a 18 competidores que llegarán de toda la región. De Cangas del Narcea participarán el propio Pedro Molina, Álvaro Tosar y Miguel Gómez.

Por la izquierda, Pedro Molina, el concejal de Deportes, Marcial Fernández, y Anabel Bello. / R. D. Á.

Fue precisamente en la velada celebrada en Ujo (Mieres) donde tomó la decisión de que Cangas tuviese la suya propia. “A Ujo se desplazó gente de Cangas a vernos y notas el apoyo, el ruido que hacen cuando salen nuestros chicos a pelear, así que vimos que era la hora de que la gente de casa lo pueda ver, de que conozca el deporte y de que se rompan los prejuicios y estigmas que siguen habiendo a día de hoy hacia este deporte”, detalla Molina, que asegura que durante los enfrentamientos el público puede ver como “los chicos lo dan todo en el ring pero luego se tienen respeto mutuo, algo que se ve cuando al final se abrazan, cuando se levantan unos a otros o cuando animan a la gente a animar al rival”.

Este entrenador cangués describe el kickboxing como un enfrentamiento más directo que el boxeo, “no hay tanto movimiento”. Por ello cree que es “más espectacular” a lo que también ayuda que incluye patadas además de puñetazos, algo que suele “impresionar”.

No obstante, Molina detalla que, aunque lo principal sea conectar golpes, que es lo que da “la victoria”, este deporte tiene “mucho de estrategia y de ser capaz de pensar en ese momento en el que el tienes un gran estrés y de escuchar lo que te dicen desde la esquina cuando las pulsaciones están por las nubes”.

Cartel de la velada. / Cedida a Lne

Todas estas sensaciones se podrán vivir el sábado 7 de febrero a partir de las 18.00 horas en el polideportivo municipal de Cangas del Narcea, donde se disputarán nueve peleas. Aparte habrá una exhibición de cinco de los integrantes más pequeños del club, que cuenta con deportistas de todas las edades, de cinco a 60 años. Para poder asistir es necesario adquirir entrada a través de la venta anticipada o en taquilla.

La idea de Pedro Molina es poder convertir esta velada en una cita anual con su deporte e incluir actuaciones de grupos cangueses para no mostrar solo el deporte, sino también la cultura y el arte que hay en el concejo.