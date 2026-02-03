Nueva oportunidad para formarse en el uso de dispositivos digitales y trámites online: el Aula Móvil de la “Ruta Digital” regresa a Cangas del Narcea
El programa cuenta con un centenar de títulos formativos adecuados para todas las edades
El Aula Móvil de la “Ruta Digital” regresa a Cangas del Narcea. Será este jueves 5 de febrero cuando se volverá a instalar en la plaza La Oliva con sus 42 metros cuadrados, 10 ordenadores y conectividad 5G para ofrecer a los vecinos de todas las edades formación sobre el uso de diferentes dispositivos y también para realizar trámites a través de internet.
Este programa de capacitación digital lo promueve la Cámara de Comercio de Oviedo y la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo y cuenta con un centenar de títulos formativos pensados para todos los niveles de desempeño digital, desde lo más básico hasta herramientas de inteligencia artificial. Todos ellos son gratuitos gracias a la financiación de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation y certificados por la Cámara de Comercio de Oviedo.
Algunos ejemplos de la formación a la que se podrá acceder son: la realización de trámites online como obtener una cita médica o acceder a la administración electrónica, usar móvil, Tablet y ordenador con seguridad, protección frente a estafas y ciberacoso, crear fotos, vídeos y contenidos digitales, iniciación en la Inteligencia Artificial, venta por internet y mejorar el negocio en redes.
El horario del Aula Móvil será de 11.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Para poder acceder a los cursos será necesario llevar el DNI y el correo electrónico, en el caso de los menores necesitarán presentar la autorización firmada y los DNI de ambos progenitores.
