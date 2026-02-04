Cangas del Narcea ya tiene fecha para el visionado del documental sobre su vecino más roquero, Diego “Bull” Avello

El teatro Toreno de Cangas del Narcea acogerá el próximo 15 de febrero uno de los pases privados del documental “I took the road less traveled” (“Tomé el camino menos transitado”) que narra el periplo del roquero cangués Diego “Bull” Avello desde que salió de Cangas del Narcea hasta que llegó a Austin (Texas, Estados Unidos), donde ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical con su grupo “Bull y los búfalos”, en la que es la cuna del rock and roll.

La proyección, en inglés con subtítulos en español, se realizará a partir de las 17.30 horas, tras su presentación, en la que estará el protagonista, que tras el visionado también se prestará a compartir con los asistentes una sesión de preguntas.

Previamente, el viernes 13, en el espacio cultural de la librería Treito se celebrará un encuentro previo a la proyección del documental, que consistirá en una charla con el músico cangués Diego “Bull” Avello, el director del documental, Budro Partida, y el coproductor, L.A. Lloyd. Un acto que comenzará a las 19.30 horas y contará con la presentación de la editora Sandra Márquez y la redactora cultural Beatriz Menéndez Alonso.

El documental narra la historia del músico cangués durante unos 90 minutos. A lo largo de la proyección se mostrará cómo Diego “Bull” Avello logró alcanzar su sueño americano. Un viaje para llegar a vivir de su música que no fue sencillo y que lo llevó a pasar por Oviedo, Madrid, Los Ángeles y México, antes de recalar en Austin.

La grabación de la película documental hizo al cangués volver sobre sus pasos y a principios de 2024 retornó a Cangas del Narcea para grabar. Un regreso a su tierra natal que no había podido realizar durante seis años. Ese viaje de reencuentro con su familia y su gente, también lo fue con su juventud, ya que le tocó revivir esos días en los que siendo un adolescente soñaba con ser músico escuchando a Little Richard, Jerry Lee Lewis o Elvis Presley.

En el documental se podrán ver los lugares cangueses en los que durante su juventud le atrapó el rock and roll y escuchar historias de esos inicios en los que asegura que llegó a vender bollos de chorizo puerta a puerta para poder comprar instrumentos junto a los amigos con los que en ese momento formaron la banda “Dalton Rockers”. Unos instrumentos que aprendieron a tocar de forma autodidacta, escuchando sin parar los vinilos de rock and roll de los años cincuenta que podían ir comprándose.

La realización del documental surgió en su ciudad de acogida, donde su historia llamó la atención a personas del sector audiovisual que le animaron a embarcarse en él. “Conocí a Raymond McGlamery, que me dijo que tenía una historia muy intensa y única: una persona de un pueblo de las montañas de Asturias que acaba tocando rock and roll en inglés en Estados Unidos. Luego interesó al locutor de radio L. A. Lloyd y a la productora Penny Rock Productions”, explica Diego “Bull” Avello, sobre cómo le impulsaron a rodar el documental.